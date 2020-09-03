У главы банка 'Аркада' прошли обыски: первые подробности

У председателя правления банка "Аркада" Татьяны Ковальчук 3 сентября состоялись обыски.

Об этом сообщили собственные источники OBOZREVATEL. Вероятно следственные действия могут быть связаны с тем, что недавно Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным.

Банк отнесли к такой категории, мотивируя тем, что его капитал упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка на улице Ольгинской в Киеве.

Банк предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком, и потерял ее из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком.

По данным НБУ, на момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания превышала 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).

"НБУ, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость", – отметил регулятор.

В то же время украинские правоохранители открыли уголовное производство относительно возможной растраты 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада". Председатель СБУ Иван Баканов сообщил, что расследование ведется по статьям о присвоении имущества и злоупотребления властью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответа, почему остановлено строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

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