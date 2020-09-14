У главы АМКУ Пищанской нашли незадекларированную чешскую компанию. Документ

Глава АМКУ Ольга Пищанская является владелицей чешской компании, которой нет в ее имущественной декларации.

Об этом изданию Liga.net сообщил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

По его словам, согласно декларации за 2019-й год, Пищанская владеет квартирой в Киеве, жилым домом и земельным участком на Софиевской Борщаговке, дачей и земельным участком в Севастополе. Также ей принадлежит автомобиль Volkswagen Tiguan. Активов за рубежом Пищанская не имеет. Но информация из чешских реестров указывает на противоположное.

"Вся информация в открытых реестрах. Пищанская значится единственным владельцем компании OLI HOME s.r.o., которая зарегистрирована в Чехии. Спросил подтверждения, и коллеги-журналисты сказали, что ошибки нет. Официальный реестр Республики Чехия (данные актуальны на 13.07.2020) однозначно говорит: Пищанская более 12 лет занимается бизнесом в Чехии. Компания OLI HOME s.r.o. основана еще в 2008 году и работает в сфере недвижимости", – отметил Голобуцкий.

По его данным, сначала интересы Песчанской в Чехии представлял Александр Маковецкий, а сейчас директором (и, вероятно, лицом, уполномоченным представлять интересы Песчанской) значится его жена Светлана Маковецкая. В Чехии супругам Маковецким принадлежит REZIDENCE CLUB SRO Компания владеет курортным отелем Rezidence Club Canada на берегу крупнейшего в Чехии озера Липно.

Кроме того, по информации блогера, Маковецкие в разные годы имели отношение к целому ряду юридических лиц, специализирующихся на недвижимости. Среди владельцев компаний, с которыми пересекались Маковецкий, есть и другие жители Кривого Рога, а также состоятельные граждане России, которые имели желание инвестировать в чешскую недвижимость и сразу найти менеджера для своей собственности.

"Зачем было прятать от декларирования столь обычный бизнес? Может, проблема в связях менеджеров компании Песчанской? Но также вероятно, что причина сокрытия банальнее: стоимость чешского бизнеса совсем не вписывается в официальные доходы главы АМКУ. И если его задекларировать, то рано или поздно придется объяснять журналистам или сразу представителям НАПК, откуда взялись деньги на этот бизнес", – предположил Голобуцкий.

Эксперт утверждает, что независимо от причины сокрытия чешского бизнеса главы АМКУ – это нарушение закона, за которое чиновник должен нести ответственность.

"Пищанская настаивает на том, что ее якобы назначили "как специалиста". И на предприятиях Ольга работала, и опыт имеет. Удивляет, что такой опытный человек не учла, что чиновники Антимонопольного комитета не только не должны быть причастны к коррупции, но и должны быть образцом прозрачности, то есть в первую очередь предоставлять полные и честные данные о своих доходах. И именно в этом пункте госпожа Пищанская экзамен не прошла: тихо "промолчала" о своей компании в Чехии. Ольга Пищанская, очевидно, не очень ценит доверие людей, которые сначала привели ее в АМКУ, а затем назначили на высокую должность. Подставиться настолько очевидно - и заодно подставить тех, кто лоббировал ее назначения. Эта история бросает тень не только на Пищанскую, но и на ее покровителей. Дополнительно она подставила и команду власти в целом. Репутационные проблемы она власти обеспечила", – резюмировал Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Верховная Рада сняла с должности председателя АМКУ Юрия Терентьева. Отставку поддержали 226 народных депутатов.

Ранее журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что уйти Терентьева заставил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, увольнение связано со штрафом в 6,5 млрд грн, который АМКУ наложил на табачную компанию-монополиста "Тедис".

Ранее Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского. Как установили журналисты, президент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсорку "Слуги народа" Светлану Пищанскую. Она является родной сестрой Ольги.

16 июля Верховная Рада приняла решение о назначении Ольги Пищанской на должность главы АМКУ. Чиновница замешана в скандале с бизнесом президента Владимира Зеленского в Италии.

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