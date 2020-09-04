У части украинцев перестал работать Приват24

В Украине часть пользователей Приват24 не могут получить доступ к онлайн-банкингу: со сбоями работает как банковское приложение, так и сайт финансового учреждения.

Об этом OBOZREVATEL рассказали клиенты банка. "С компьютера не могу зайти, приложение очень долго виснет", – рассказывает один из клиентов. Также на работу банка жалуются и в социальных сетей.

В Приват24 произошел сбой

Доступ к Приват24 пропал

Украинцы не могут попасть в Приват24 facebook.com/irina.kasianova.5

Приложение Приват24 не работает

В работе Приват24 произошел сбой

OBOZREVATEL обратился за комментарием в пресс-службу банка. Также мы позвонили на горячую линию финансового учреждения.

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