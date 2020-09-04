У части украинцев перестал работать Приват24

Приват24 работает нестабильно.
В Украине часть пользователей Приват24 не могут получить доступ к онлайн-банкингу: со сбоями работает как банковское приложение, так и сайт финансового учреждения.
Об этом OBOZREVATEL рассказали клиенты банка. "С компьютера не могу зайти, приложение очень долго виснет", – рассказывает один из клиентов. Также на работу банка жалуются и в социальных сетей.
В Приват24 произошел сбой
Доступ к Приват24 пропал
Украинцы не могут попасть в Приват24 facebook.com/irina.kasianova.5
Приложение Приват24 не работает
В работе Приват24 произошел сбой
OBOZREVATEL обратился за комментарием в пресс-службу банка. Также мы позвонили на горячую линию финансового учреждения.
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