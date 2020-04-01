Цены на газ в мире обрушились: сколько заплатят украинцы в апреле

Мировые цены на газ в апреле упадут на 15-25%, при этом цена для населения может остаться на уровне мартовских 4,3-4,2 грн за куб. Снижение стоимости голубого топлива компенсирует подорожание доллара.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Егор Комов. Так, на мировых рынках в апреле цена на газ может откатиться до минимальной за много лет отметки. Согласно данным Украинской энергетической биржи, сейчас стоимость ресурса за апрель (будущие цены) составляет 4032 грн за тыс. куб.м (уже с учетом НДС). А это на 24% ниже, чем в марте.

По информации "Нафтогаза", снижение стоимости происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами газа в хранилищах. "В газовом вопросе Украина больше не зависит от России. "Газпром" в свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не требуется", – пояснили в компании.

Платежки за газ для большинства украинцев занимают несущественную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопление, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

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