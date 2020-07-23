Цены на газ кардинально изменятся через неделю: запустят тарифные планы и 'освободят' 'Нафтогаз'

Украинцы с первого августа смогут покупать газ по разным тарифам, цены будут отличаться зависимо от поставщика и регулярно пересматриваться. А тем, кто захочет покупать голубое топливо у конкурентов, достаточно будет отправить уведомление.

С одной стороны, отсутствие тотального контроля и фактической монополии "Нафтогаза" может привести к скачку цен уже этой осенью, а с другой – рыночные механизмы должны открыть возможность для развития отрасли.

О том, как на украинцах отобразится запуск рынка газа и чего стоит ждать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное о новых правилах: что стоит знать каждому

Тариф на газ будет регулярно меняться, а зимой он резко взлетит

"Нафтогаз" с первого августа больше не обязан продавать голубое топливо для населения по установленной Кабмином цене. Теперь тарифы будут зависеть от поставщиков и условий на рынке.

Что это значит для обычной украинской семьи? Первое – с началом отопительного сезона газ будет резко дорожать. Так происходит всегда. Второе – политики больше не смогут влиять на тарифы.

Поменять поставщика можно будет за считанные часы, если будет на кого менять

С 2015-го украинцы могут менять поставщика газа. Делают это не часто, а сама процедура запутанная. Раньше она могла занимать больше трех месяцев, потом правила упростили, а сейчас всю процедуру свели к одному действию – нужно отправить уведомление. Не обязательно даже погашать долги перед прошлым поставщиком, чтобы заключить договор с новым.

Цены на газ по всей стране будут разными, украинцам предложат отдельные тарифные планы

Регулировать стоимость голубого топлива никто не будет. Единственное – если поставщик воспользуется отсутствием альтернативы и решит существенно завысить цены, можно будет пожаловаться в Антимонопольный комитет. В любом другом случае ни Нацкомиссия по энергетики и коммунальным услугам, ни Кабмин вмешиваться не будут. Мол, цены будет регулировать рынок.

Тариф будет расти, но точные цифры назвать никто не может

Если поставщика не будет, газ продаст "Нафтогаз". На случай, если по какой-то причине семья останется вовсе без поставщика, "Нафтогаз" (его Кабмин выбрал поставщиком последней надежны) обязан как минимум два месяца продавать им голубое топливо.

"Поставщик последней надежды должен подстраховать потребителя на случай отсутствия соглашения с обычным поставщиком в соответствии с условной средней ценой. Фактически поставщик последней надежды это такой себе предохранитель, который не даст потребителю остаться без энергоресурса", – рассказывает OBOZREVATEL эксперт Центра Разумкова Максим Билявский.

Минэнерго к поставщику "последней надежды" выдвинуло требование: запас должен составлять минимум 3,5 млрд кубометров газа. Столько украинцы тратили в пиковый зимний месяц. Такому условию соответствует только "Нафтогаз". Был вариант выбрать для каждой области своего поставщика "последней надежды". Тогда бы на эту роль могли претендовать десятки разных компаний, но решили, что государственная компания справится лучше.

Глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский отмечает: если окажется, что поставщик последней надежды ("Нафтогаз") будет продавать голубое топливо по цене ниже, чем обычные поставщики, это может вызвать определенные проблемы. Украинцам будет выгоднее покупать у "Нафтогаза" и постепенно компания сможет выдавить конкурентов.

Цены на газ кардинально изменятся через неделю: запустят тарифные планы и "освободят" "Нафтогаз" Тариф на газ в Украине будет расти

И такая возможность действительно есть. "Нафтогаз" через свое предприятие "Укргаздобыча" контролирует около 70% добычи украинского газа, который может быть дешевле импортного.

Тарифы будут расти. Украинцы получат разную цену за голубое топливо. "Цена будет разная. Это будут тарифные планы, которые смогут предлагать им поставщик. На первом этапе будут месячные, годовые тарифные планы", – рассказал на форуме Energy Club директор ГПК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

Уже сейчас тенденция на мировых рынках развернулась. Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает. В среднем кубометр стоит около 3,3 грн. В результате такой тенденции на 7% поднял свой тариф и "Нафтогаз".

"Что получит потребитель? Рынок и маленькая цена понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тыс. за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тыс. Это рынок", – говорит директор "ЕГАЗ"Артем Компан.

Конкуренции может и не быть, а должников брать не хотят

Поставщик газа не может просто так отключить семью за долги. Единственный инструмент вернуть деньги – суд. Но при этом, даже получив решение, взыскать средства крайне сложно. Частные судебные исполнители очень неохотно берутся за взыскание коммунальных долгов. Для них это мелкие дела, на которых много не заработаешь.

"Судебные исполнители не берутся за мобильный телефон, телевизор, коммунальный долг. Это нелеквид. Я сомневаюсь, что будет большая заинтересованность у других поставщиков заходить в этот рынок. Чтобы рынок работал, нужно принять все механизмы, которые нужны для работы этого рынка", – добавляет Компан.

С таким мнением на форуме Energy Club согласился и директор "Харьковгаз сбыт" Павел Тындык. Мол, если дать возможность менять поставщика до того, как будет выплачен долг прошлому, это может привести к коллапсу. "Отдавая возможность потребителю находясь в долгах от действующего поставщика переходить к другому, нас лишают возможности рассчитаться с "Нафтогазом". Пока, до 1 августа, поставщиком газа есть "Нафтогаз". Как только потребитель сможет встать и перейти к другому поставщику, будет дыра в расчетах с собственником ресурса, который поставлял газ для газсбытов", – пояснил Тындык.

В любом случае, украинцы должны покупать голубое топливо по экономически обоснованным тарифам. А рынок – лучший механизм для формирования стоимости. Но прежде чем полноценно запускать новую модель работы, нужно как минимум создать инфраструктуру: должны быть механизмы взыскания долгов, доступ всех поставщиков к покупке голубого топлива украинской добычи и т.д.