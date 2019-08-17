Цены на аренду взлетят через считанные дни: в Украине активизировались мошенники

В крупных украинских городах уже через считанные дни значительно вырастут цены на аренду жилья.

Всему виной студенты, из-за которых резко вырастет спрос на жилье. А вместе с тем растет и число мошеннических схем.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с ценами на жилье в Украине и когда лучше искать съемную квартиру.

Сколько стоит квартира

В прошлом году "однушку" в Киеве можно было арендовать за 6 тысяч, рассказывает риелтор Максим Бабуряк. Сейчас же цены стартуют от 8 тысяч. За эти деньги можно снять жилье в пешей доступности к станции метро. В центре (станции метро Университет, Театральная, Золотые Ворота, Палац спорта и т.д) найти квартиру дешевле, чем за 10 тысяч, будет сложно, поясняет эксперт.

"Мы сейчас говорим о сегменте бюджетного жилья. Это косметический ремонт или совсем без него. Это базовые условия. Вот этот сегмент во второй половине августа и вырастет в цене", – рассказывает Бабуряк. Ситуация с летним ростом цен повторяется из года в год. Платить придется примерно на 10-20%. Все зависит от того, где находится жилье.

Квартиры в Украине

Почему летом растут цены на бюджетные квартиры:

в Киев и другие крупные города приезжают десятки тысяч студентов – часть из них начинает поиск недорогой квартиры, тем самым повышая спрос на них;

владельцы квартир перед началом отопительного сезона повышают цены, так как в отопительный сезон арендаторам приходится платить несколько тысяч за коммуналку;

начинается активный сезон на рынке жилья после летнего затишья.

По просьбе OBOZREVATEL эксперт рынка недвижимости Маргарита Ходурчак подготовила обзор средних цен на квартиры в пешей доступности от метро. Так, по ее оценкам, больше всего предложений – среди "однушек". А вот найти бюджетную "трешку" куда сложнее.

Сколько стоит квартира:

"однушка" в центре – 10-11 тыс. грн;

"однушка" в ближайших к центру районах – 8-10 тыс. грн;

"однушка" на конечных станциях метро – 7-9 тыс. грн.

При этом стоимость двухкомнатной квартиры в среднем на 3-5 тыс. грн больше, а "трешки" – на 6-9 тыс. грн. "Где-то 60% всех сделок – однокомнатные квартиры. На них самый высокий спрос, такое жилье легче всего сдать", – рассказывает Ходурчак.

Тем, кто хочет поменять жилье, отмечает эксперт, лучше сделать это в ближайшие дни. Уже через неделю и спрос будет значительно выше, и цены поднимут. В результате квартиру, которую сейчас можно снять за 8 тысяч, уже в первых числах сентября будут предлагать за 9 тысяч. И желающие арендовать ее все равно найдутся, уверена Ходурчак.

"Если до августа можно было торговаться, можно было выбирать из нескольких квартир, то сейчас уже начинается момент, когда выбирать могут арендодатели. Думаю, что лучший момент успеть попасть в низкий сезон уже прошел. Но еще максимум пару дней есть на то, чтобы крайне быстро сориентироваться", – рассказывает эксперт.

Вместе со спросом активизировались и мошенники

И хотя рыночная стоимость "однушки" стартует от 8 тыс. грн, на сайтах объявлений можно встретить огромное количество предложений за 5 и даже 4 тыс. грн в месяц. Более того, за такие деньги якобы можно снять шикарную квартиру в центре. "Срочно сдам хорошую квартиру с мебелью и бытовой техникой. В квартире сделан ремонт, установлены счетчики. Хорошие тихие соседи. Удобная транспортная развязка. Квартира находится на ул. Большая Васильковская 58. Возможна аренда с животными", – говорится в одном из объявлений на сайте OLX.

Аренда квартир pixabay.com

Подобных предложений здесь десятки. И львиная доля из них – мошенничество. Ушлые дельцы научились убедительно рассказывать, складно придумывать и умело обводить вокруг пальца. Правда, с фотографиями квартир, видимо, возникают проблемы. Например, квартиру на ул. Большая Васильковская иллюстрировали фотографиями апартаментов в Калуге.

– Да, есть такая квартира. Владелец срочно выезжает из Украины и поэтому такая цена. Мы агентство. Наш фотограф выезжал на место и делал все фотографии, – рассказывает "сотрудница агентства" Алла.

Чтобы посмотреть квартиру, девушка предложила приехать к ним в офис и сразу же заплатить за первый и последний месяц проживания. То есть 10 тыс. грн.

– Вы у нас в офисе подписываете документы, в договоре указано, что если вам не понравится квартира, мы вам на месте возвращаем деньги.

Офис "агентства" находится по адресу проспект Победы, 59а. Алла сразу же начала рассказывать о преимуществах вымышленной квартиры, о том, что все документы официально оформляются, а они гарантируют возврат средств.

После вопроса OBOZREVATEL, почему фотографии квартиры, которые якобы делал их сотрудник, на самом деле сделаны в российской Калуге, девушка тяжело выдохнула и прекратила разговор.

Такая схема развода работает уже не первый год. С доверчивым клиентом заключают договор предоставления информационных услуг и после оплаты дают номер "владельца" квартиры. По номеру действительно отвечает человек, который приглашает на просмотр по адресу. Но когда клиент приезжает на место, "владелец" квартиры пропадает. В самом же "агентстве" предлагают за указанную сумму другие вымышленные варианты.

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А чтобы вернуть деньги, нужно написать заявление и ожидать полгода. Якобы в это время специальная комиссия будет рассматривать обращение. Разумеется, деньги не вернут и через шесть месяцев. Особо напористым могут пригрозить охраной. Она по вызову "сотрудников агентства" приезжает "успокаивать" пострадавших от схемы клиентов.

Вернуть деньги по закону практически невозможно. В договоре прописано, что платите вы за предоставление информационных услуг, а не за аренду жилья. Единственный выход – писать заявление в полицию о мошенничестве. "Если в договоре указаны неверные реквизиты, делать это бессмысленно. Офисы арендуют на два-три месяца, а потом переезжают в другую комнатку. За месяц такие дельцы могут зарабатывать 300-400 тыс. грн", – рассказывает юрист Алексей Мамчур.

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