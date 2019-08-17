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Цены на аренду взлетят через считанные дни: в Украине активизировались мошенники

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В крупных украинских городах уже через считанные дни значительно вырастут цены на аренду жилья.

Всему виной студенты, из-за которых резко вырастет спрос на жилье. А вместе с тем растет и число мошеннических схем.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с ценами на жилье в Украине и когда лучше искать съемную квартиру.

Сколько стоит квартира

В прошлом году "однушку" в Киеве можно было арендовать за 6 тысяч, рассказывает риелтор Максим Бабуряк. Сейчас же цены стартуют от 8 тысяч. За эти деньги можно снять жилье в пешей доступности к станции метро. В центре (станции метро Университет, Театральная, Золотые Ворота, Палац спорта и т.д) найти квартиру дешевле, чем за 10 тысяч, будет сложно, поясняет эксперт.

"Мы сейчас говорим о сегменте бюджетного жилья. Это косметический ремонт или совсем без него. Это базовые условия. Вот этот сегмент во второй половине августа и вырастет в цене", – рассказывает Бабуряк. Ситуация с летним ростом цен повторяется из года в год. Платить придется примерно на 10-20%. Все зависит от того, где находится жилье.

Квартиры в Украине

Квартиры в Украине

Почему летом растут цены на бюджетные квартиры:

  • в Киев и другие крупные города приезжают десятки тысяч студентов – часть из них начинает поиск недорогой квартиры, тем самым повышая спрос на них;

  • владельцы квартир перед началом отопительного сезона повышают цены, так как в отопительный сезон арендаторам приходится платить несколько тысяч за коммуналку;

  • начинается активный сезон на рынке жилья после летнего затишья.

По просьбе OBOZREVATEL эксперт рынка недвижимости Маргарита Ходурчак подготовила обзор средних цен на квартиры в пешей доступности от метро. Так, по ее оценкам, больше всего предложений – среди "однушек". А вот найти бюджетную "трешку" куда сложнее.

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Сколько стоит квартира:

  • "однушка" в центре – 10-11 тыс. грн;

  • "однушка" в ближайших к центру районах – 8-10 тыс. грн;

  • "однушка" на конечных станциях метро – 7-9 тыс. грн.

При этом стоимость двухкомнатной квартиры в среднем на 3-5 тыс. грн больше, а "трешки" – на 6-9 тыс. грн. "Где-то 60% всех сделок – однокомнатные квартиры. На них самый высокий спрос, такое жилье легче всего сдать", – рассказывает Ходурчак.

Тем, кто хочет поменять жилье, отмечает эксперт, лучше сделать это в ближайшие дни. Уже через неделю и спрос будет значительно выше, и цены поднимут. В результате квартиру, которую сейчас можно снять за 8 тысяч, уже в первых числах сентября будут предлагать за 9 тысяч. И желающие арендовать ее все равно найдутся, уверена Ходурчак.

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"Если до августа можно было торговаться, можно было выбирать из нескольких квартир, то сейчас уже начинается момент, когда выбирать могут арендодатели. Думаю, что лучший момент успеть попасть в низкий сезон уже прошел. Но еще максимум пару дней есть на то, чтобы крайне быстро сориентироваться", – рассказывает эксперт.

Вместе со спросом активизировались и мошенники

И хотя рыночная стоимость "однушки" стартует от 8 тыс. грн, на сайтах объявлений можно встретить огромное количество предложений за 5 и даже 4 тыс. грн в месяц. Более того, за такие деньги якобы можно снять шикарную квартиру в центре. "Срочно сдам хорошую квартиру с мебелью и бытовой техникой. В квартире сделан ремонт, установлены счетчики. Хорошие тихие соседи. Удобная транспортная развязка. Квартира находится на ул. Большая Васильковская 58. Возможна аренда с животными", – говорится в одном из объявлений на сайте OLX.

Аренда квартир

Аренда квартир

pixabay.com

Подобных предложений здесь десятки. И львиная доля из них – мошенничество. Ушлые дельцы научились убедительно рассказывать, складно придумывать и умело обводить вокруг пальца. Правда, с фотографиями квартир, видимо, возникают проблемы. Например, квартиру на ул. Большая Васильковская иллюстрировали фотографиями апартаментов в Калуге.

– Да, есть такая квартира. Владелец срочно выезжает из Украины и поэтому такая цена. Мы агентство. Наш фотограф выезжал на место и делал все фотографии, – рассказывает "сотрудница агентства" Алла.

Чтобы посмотреть квартиру, девушка предложила приехать к ним в офис и сразу же заплатить за первый и последний месяц проживания. То есть 10 тыс. грн.

– Вы у нас в офисе подписываете документы, в договоре указано, что если вам не понравится квартира, мы вам на месте возвращаем деньги.

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Офис "агентства" находится по адресу проспект Победы, 59а. Алла сразу же начала рассказывать о преимуществах вымышленной квартиры, о том, что все документы официально оформляются, а они гарантируют возврат средств.

После вопроса OBOZREVATEL, почему фотографии квартиры, которые якобы делал их сотрудник, на самом деле сделаны в российской Калуге, девушка тяжело выдохнула и прекратила разговор.

Такая схема развода работает уже не первый год. С доверчивым клиентом заключают договор предоставления информационных услуг и после оплаты дают номер "владельца" квартиры. По номеру действительно отвечает человек, который приглашает на просмотр по адресу. Но когда клиент приезжает на место, "владелец" квартиры пропадает. В самом же "агентстве" предлагают за указанную сумму другие вымышленные варианты.

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А чтобы вернуть деньги, нужно написать заявление и ожидать полгода. Якобы в это время специальная комиссия будет рассматривать обращение. Разумеется, деньги не вернут и через шесть месяцев. Особо напористым могут пригрозить охраной. Она по вызову "сотрудников агентства" приезжает "успокаивать" пострадавших от схемы клиентов.

Вернуть деньги по закону практически невозможно. В договоре прописано, что платите вы за предоставление информационных услуг, а не за аренду жилья. Единственный выход – писать заявление в полицию о мошенничестве. "Если в договоре указаны неверные реквизиты, делать это бессмысленно. Офисы арендуют на два-три месяца, а потом переезжают в другую комнатку. За месяц такие дельцы могут зарабатывать 300-400 тыс. грн", – рассказывает юрист Алексей Мамчур.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Аренда жилья
Место
Украина
Теги
аренда жилья квартира
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