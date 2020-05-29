Тратили в "Березке" и боялись расстрела: в сети вспомнили, что было в валютой в СССР

В СССР свободное хождение иностранной валюты было запрещено. Более того по закону поплатиться за обмен валюты можно было жизнью.
Как СССР жил без валюты и как функционировал "черный" рынок валютчиков говорится в публикации "Газета.Ru".
Валюта в СССР
Как революция запретила валюту
СССР против валюты на руках у населения "восстал" сразу после революции. За Госбанком была закреплена монополия на проведение всех валютных операций, а граждане потеряли возможность распоряжаться иностранными деньгами. Нарушение грозило уголовным преследованием, а именно лишением свободы на срок до шести месяцев.
Ситуация изменилась уже в 1922 году с началом НЭПа. Тогда сдачу валютных ценностей госорганам отменили. Монополизация валютных операций государством вернулась в 1927 году и окончательно закрепилась десять лет спустя. В 1937 году в уголовном законодательстве появляется 25-я статья, в которой валютные операции приравниваются к государственным преступлениям.
В конце 50-х годов СССР стали посещать заграничные туристы, которым был не по душе официальный обменный курс. Тогда же и советские граждане получили возможность выезжать за рубеж. Но вот незадача – официально можно было обменять не более 30 рублей. Логично, что на фоне таких ограничений в СССР начал процветать "черный" валютный рынок.
Валютный король и его свита
Нелегальная схема была такая: "бегунки" покупали валюту и драгоценные металлы у иностранцев. Скупленное передавали "шефам", затем добыча оказывалась в руках "купцов" или "королей", которые лично проводили операции на суммы в десятки и сотни тысяч рублей.
Спецслужбы следили за нарушениями. И в 1960 году КГБ разоблачил саму известную группу "черных" валютчиков под руководством Яна Рокотова и его подельников Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева.
Ян Рокотов
INFOX.ru
Они меняли иностранные деньги на рубли, при этом счет шел на сотни тысяч долларов. В "оттепельном" СССР курс для иностранных туристов составлял 10 рублей за доллар. "Но иностранцам все равно было выгоднее иметь дело с такими, как Рокотов, они платили за "бакс" по 20-25 рублей", – пишет Фёдор Раззаков в своей книге "Начало теневой экономики".
Его империя от "бегунков" до самого верха работала складно, Ян Рокотов или Купец Косой договаривались о сделках с крупными иностранными дипломатами и даже имели контакты с западногерманским банком, пишет Исаак Фильштинский. "Внося в этот банк марки, приезжавшие в СССР иностранцы получали от Яна советские деньги по выгодному курсу", — указывает историк.
При этом Рокотов долгое время был осведомителем Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). Косой держал свой капитал в обычном чемодане, который иногда прятал на вокзале в камере хранения, где его в итоге и взяли.
В ходе расследования у Рокотова было изъято ценностей на 1,5 миллиона долларов, а оборот незаконных операций под его контролем оценили в десятки миллионов советских рублей.
Закон тогда предписывал сажать за такие операции в тюрьму на 8 лет, но в дело вмешалось руководство СССР в лице Никиты Хрущева – Рокотова расстреляли. Окончательно расстрельную статью за валюту в России отменили только в 1994 году.
"Березка" для избранных
Для иностранцев в стране были организованы магазины "Березка". Советские люди в это изобилие товаров попасть не могли, при том, что обычные магазины красовались тогда пустыми полками. Исключением были, например, дипломаты, моряки, члены партийной "верхушки". После их возвращения в Союз оставшаяся наличная валюта конвертировались в боны, то есть специальные сертификаты Внешпосылторга – ими тоже можно было расплачиваться в "Березках".
Магазин "Березка"
foto-history.livejournal.com
Боны с синей полосой были для тех, кто работал в соцстранах, с желтой полосой – для приехавших из развивающихся стран, и без полос – для тех, кто работал в государствах со свободно конвертируемой валютой. При этом иметь сертификат без полосы было очень выгодно – за один рубль, заработанный в капиталистических странах, полагался четырехрублевый бон.
Кроме продуктов питания в "Березках" продавали и другие товары, например, автомобили. Если "Волга" стоила 5500 рублей, то для владельцев сертификатов без полосы – всего 1200 рублей.
С 1974 года взамен всех типов сертификатов введены чеки, которыми начислялась зарплата сразу по установленному коэффициенту. Дело в том, что спекуляции с сертификатами на черном рынке развернули не на шутку.
Рубли для "Березки"
foto-history.livejournal.com
В январе 1988 года выдача товаров за чеки тоже была прекращена. Владельцы заветных бумаг в последние дни перед отменой простаивали огромные очереди в "Березку". Как боны, так и чеки те, кому повезло их иметь, часто откладывали на "черный день". Во время перестройки магазины "Березка" закрыли, а вскоре и разрешили свободное приобретение иностранной валюты.
В начале 90-х в СССР начал формироваться валютный рынок – с апреля 1991 года – заработала Валютная биржа Госбанка СССР, на которой проводили операции по купле-продаже валюты крупнейшие банки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".
Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.
Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.
Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".
Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.
Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.
Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.
Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.
"Колбаса по 2.20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.
В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2.20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.
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