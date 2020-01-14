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14 января • обновлено в 21:07
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Таксисты получают больше! Милованов потребовал повышения зарплат в Кабмине

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Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов вновь пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из-за низких окладов.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 14 января, во время обсуждения изменений в трудовом законодательстве, передает УНИАН.

"Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тысяч гривен, а водитель Uber может заработать больше", – заявил Милованов.

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"Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты", – сказал министр.

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

Как писал OBOZREVATEL, ранее Милованов пожаловался на низкую заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Милованов заявил, что зарплаты в 18 тысяч гривен ему "ни на что не хватает". По словам министра, он живет на накопленные ранее сбережения.

Также журналисты писали, что Милованов якобы запрашивал премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%. Министр опроверг данные и показал выписку со счета.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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