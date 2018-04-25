Суд признал украинскую "потребительскую корзину" незаконной

Окружной административный суд города Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина №780 от 11.10.2016 "Об утверждении наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения".

Как передает open-court.org, с данным иском к правительству Украины, Минздраву, Минсоцполитики и Минэкономики в суд обратился руководитель проекта "Открытый Суд", кандидат юридических наук Станислав Батрин.

Суд признал противоправными действия всех министерств, которые были ответственными за формирование минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг и фактически переутверждали социальные стандарты образца 2000 года без их качественного просмотра (совершали так называемую "актуализацию"), вопреки установленному порядку.

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В ходе судебного разбирательства истец убедил суд, что формируя и утверждая минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения потребностей граждан, правительство и соответствующие министерства не учли требований законодательства к научной обоснованности таких показателей, нарушили принцип необходимости обеспечения достаточного жизненного уровня для каждого, действовали вопреки требованиям гласности и общественного контроля. Кроме того, истец обосновал наличие более 20 нарушений законодательства, которые сопровождали процесс принятия такого важного решения.

Также суд признал противоправными действия Министерства здравоохранения, Министерства экономического развития и торговли, Министерства социальной политики по формированию соответствующих минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг с нарушением предписаний ч.2, ч.3, ч.4 ст.3 Закона Украины "О прожиточном минимуме", что стало основанием для утверждения Кабинетом Министров Украины постановления №780 от 11.10.2016.

Высшие органы власти, с учетом требований гласности и общественного контроля, должны обеспечить проведение в действительности объективной научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, в ходе которой установить объективные потребности граждан. На основе утвержденных минимально необходимых человеку наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг правительство должно установить размер прожиточного минимума, который обеспечит достойную жизнь.

"Иными словами, сначала правительство и министерства должны узнать, какие потребности есть у граждан, сформировать их открытый перечень, обсудить в обществе. Честно признать эти реальные потребности, и в дальнейшем, - действовать в направлении проведения реформ для достижения определенных ориентиров. Сегодня же в Украине складывается парадоксальная ситуация: правительство устанавливает размер прожиточного минимума для граждан на уровне 1762 гривен в месяц, а Верховная Рада Украины, в свою очередь, ежегодно его утверждает", - рассказал Батрин.

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