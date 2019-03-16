"Средняя зарплата была $180, а сегодня — $360": Гройсман ответил Ляшко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал на значительное увеличение минимальной и средней зарплат в Украине за последние несколько лет.

Об этом Гройсман сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Так он ответил на заявление народного депутата Олега Ляшко о том, что власти в течение последних 5 лет не заботились о людях, передает "Укринформ".

"Я не согласен с тем, что вы сказали, что мы несколько лет ничего не делали с повышением социальных стандартов. В 2016 году минимальная заработная плата составляла в стране 53,5 доллара, а сегодня 150. Средняя заработная плата 180, а сегодня - 360. Я говорю в долларах", — сказал Гройсман.

При этом он добавил, что для повышения качества жизни граждан необходимо еще много работать, чтобы экономика быстрее развивалась и люди почувствовали изменения.

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Согласно данным официальной статистики, в Украине средняя зарплата упала на 12%. OBOZREVATEL разбирался, почему так произошло и в каких сферах выгоднее всего работать.

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