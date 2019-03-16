|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Личные финансы

"Средняя зарплата была $180, а сегодня — $360": Гройсман ответил Ляшко

1.5тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал на значительное увеличение минимальной и средней зарплат в Украине за последние несколько лет.

Об этом Гройсман сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Так он ответил на заявление народного депутата Олега Ляшко о том, что власти в течение последних 5 лет не заботились о людях, передает "Укринформ".

"Я не согласен с тем, что вы сказали, что мы несколько лет ничего не делали с повышением социальных стандартов. В 2016 году минимальная заработная плата составляла в стране 53,5 доллара, а сегодня 150. Средняя заработная плата 180, а сегодня - 360. Я говорю в долларах", — сказал Гройсман.

Новости
Минимальная средняя зарплата: эксперт рассказал, что мешает Украине выйти на европейский уровень

При этом он добавил, что для повышения качества жизни граждан необходимо еще много работать, чтобы экономика быстрее развивалась и люди почувствовали изменения.

112

112

Согласно данным официальной статистики, в Украине средняя зарплата упала на 12%. OBOZREVATEL разбирался, почему так произошло и в каких сферах выгоднее всего работать.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Владимир ГройсманОлег Ляшко
Место
Украина
Теги
минимальная зарплатазарплата
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения