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/Личные финансы

"Скромный человек": Вакарчук рассказал о своих авто и квартирах в Киеве

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Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук владеет двумя квартирами в Киеве, автомобилем Range Rover, а также имеет около 12 млн грн на банковских счетах.

Об этом артист рассказал в интервью LIGA.net, назвав себя "достаточно скромным человеком в быту".

"Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал", - заявил Вакарчук.

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По его словам, у него нет никаких вилл за рубежом и оффшорных компаний.

"У меня есть одна машина Range rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета (на них около 12 млн. грн). Я никак не связан в бизнесе с олигархами", - сказал он.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук пообещал, что в его партии не будет людей, которые являются действующими народными депутатами, однако заявил о возможных исключениях.

Также музыкант пояснил, почему захотел вновь стать народным депутатом, назвав главную задачу его партии в парламенте.

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Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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