Сколько украинцы заплатят за отдых за границей: цены и направления

В этом году основными туристическими направлениями для украинцев остаются Турция и Египет. На сегодняшний день это самые бюджетные направления, которые есть на туристическом рынке.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала директор по маркетингу туристической компании "Поехали с нами" Александра Яблонская.

"Что касается цен, то украинцы в основном рассчитывают на бюджет в пределах 20-25 тыс. грн на семью, т.е. речь идет о двух взрослых и ребенке. Как правило, туристические агентства продают пакетные туры и в эту стоимость уже включен перелет, проживание, питание, страховка и трансфер", - отметила Яблонская, добавив, что украинцы предпочитают именно Турцию и Египет, так как там тип питания "все включено", а это достаточно удобно.

"Турция в этом году обойдется от 30-35 тыс. грн за неделю проживания на троих. Египет стоит дешевле и неделя проживания для семьи обойдется в районе 25-30 тыс. грн. Также достаточно популярны такие направления как Испания, Италия, Греция, Кипр, однако там тип питания - это исключительно завтраки. То есть в этом случае нужно иметь при себе какой-то дополнительный бюджет на питание", - заявила Яблонская, отметив, что в этом году украинцы не хотят ехать на ранее популярные болгарские курорты.

"В этом году откровенно просела Болгария. Если в прошлом году она была очень популярна, то в этом году украинцы туда уже не едут. Автобусный тур в Болгарию в этом году стоит от 7 тыс. грн на человека, но даже при таких весьма скромных ценах направление не пользуется спросом, так как провести в автобусе почти сутки - это достаточно утомительно", - сказала Яблонская, отметив при этом, что при желании сэкономить лучше выбирать путевки не в пиковый сезон.

"Как правило цены на путевки зависят от сезона. В июне цены на путевки будут максимально низкими, так как по сути, сезон только начинается. В июле и августе цены достигают своего максимума, а в сентябре опять опускаются, так как Турция и Египет - это семейный отдых с детьми, а в сентябре начинаются занятия в школах", - сказала Яблонская.

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