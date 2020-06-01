Скандальный экс-нардеп Дейдей устроился советником главы Нацполиции Киева

Бывший нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей, которого ранее судили за разбой и подозревали в незаконном обогащении, сейчас работает помощником начальника Главного управления Нацполиции Киева.

Эту информацию он указал в своей декларации за 2019 год, где указано, что за это время его жена стала обладательницей автомобиля Maserati за 1,5 миллиона гривен.

Евгений Дейдей

У пары было еще два авто: Toyota Land Cruiser 2012 года за 900 тысяч гривен и Toyota Land Cruiser Prado 2013 выпуска, стоимость которой не указана, однако составляет примерно от 700 до 900 тысяч.

Также его семья владеет квартирой в Киеве на 65 км м и жилой дом в Рени (Одесская область) площадью почти 150 кв м, где также числится земельный участок на 16 соток. Еще его семья арендует квартиру в столице на почти 120 кв м.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, чем отличился "фронтовик" Дейдей, которым занимались прокуроры с НАБУ и САП из-за подозрений в незаконном обогащении. Он также успел получить 5 лет тюрьмы за ограбление, однако позже дело "заглохло".

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