Главная Новости
1 июня • обновлено в 19:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Скандальный экс-нардеп Дейдей устроился советником главы Нацполиции Киева

2.6т
Читать материал на украинском

Бывший нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей, которого ранее судили за разбой и подозревали в незаконном обогащении, сейчас работает помощником начальника Главного управления Нацполиции Киева.

Эту информацию он указал в своей декларации за 2019 год, где указано, что за это время его жена стала обладательницей автомобиля Maserati за 1,5 миллиона гривен.

Евгений Дейдей

Евгений Дейдей

У пары было еще два авто: Toyota Land Cruiser 2012 года за 900 тысяч гривен и Toyota Land Cruiser Prado 2013 выпуска, стоимость которой не указана, однако составляет примерно от 700 до 900 тысяч.

Также его семья владеет квартирой в Киеве на 65 км м и жилой дом в Рени (Одесская область) площадью почти 150 кв м, где также числится земельный участок на 16 соток. Еще его семья арендует квартиру в столице на почти 120 кв м.

Скандальный экс-нардеп Дейдей устроился советником главы Нацполиции Киева
Скандальный экс-нардеп Дейдей устроился советником главы Нацполиции Киева
Скандальный экс-нардеп Дейдей устроился советником главы Нацполиции Киева
Скандальный экс-нардеп Дейдей устроился советником главы Нацполиции Киева
Скандальный экс-нардеп Дейдей устроился советником главы Нацполиции Киева
Скандальный экс-нардеп Дейдей устроился советником главы Нацполиции Киева

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, чем отличился "фронтовик" Дейдей, которым занимались прокуроры с НАБУ и САП из-за подозрений в незаконном обогащении. Он также успел получить 5 лет тюрьмы за ограбление, однако позже дело "заглохло".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Евгений Дейдей
Место
Украина
Тег
Народный фронт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
22
7
Смешно
2
Интересно
6
Печально
6
Трэш
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги