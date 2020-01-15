"Сэкономила": скандал с выплатой более 100 тысяч помощнику нардепа получил продолжение

Народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Красносельская подтвердила, что ее помощница Ольга Жерегина получила в декабре 2019 года более 117 тысяч гривен.

В эту сумму входит и зарплата (около 40 тысяч гривен), и премия, передает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Красносельская отметила, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета не было потрачено: "Все произошло в рамках средств, которые были сэкономлены за то время, когда помощника у меня не было".

Уточняется, что речь идет о периоде в два месяца. "Пришла Ольга и сделала объем работы (в том числе ответила на обращения граждан, которые я получала в течение этих двух месяцев, когда не было помощника). Соответственно за это, я считаю, она может получить премию", – объяснила депутат.

Ольга Стефанишина и Анастасия Красносельская Коллаж Радио Свобода

При этом член фракции "Голос" Ольга Стефанишина, на которую ранее работала Жерегина, в комментарии журналистам пояснила, что помощница перешла к другому депутату "потому что ей больше интересна тема антикоррупции". Она также показала заявление на увольнение Жерегиной.

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличат зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

При этом министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно вновь пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из-за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что информация о повышении зарплаты нардепов до 100 тысяч гривен не соответствует действительности.

Также информацию о повышении зарплат назвал фейком глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!