"Шок, обида!" В Крыму заявили, что недовольны РФ и заглядываются на Украину

Жители аннексированного Крыма все чаще сравнивают условия, которые для них создали российские "власти", и жизнь в материковой Украине. И сравнение не в пользу оккупантов.

Такое неожиданное признание сделал российский общественник Максим Калашников в фильме-репортаже "Изнасилованный Севастополь". В нем он говорит о беспределе российской администрации и бесправии жителей полуострова.

"Обида, шок! Простые люди, если без камеры, говорят правду. Говорят, что цены огромные. рабочих мест нет. Сюда приехали многие из РФ, многие уезжают. Цены в городе на недвижимость на уровне питерских, а работы же нет. нет возможности вести бизнес. Те, кто вел бизнес, закрывают его. Потому что невероятные поборы! Люди возмущены. Даже зарабатывать не дают", – описывает Калашников увиденное на полуострове.

По его словам, жители Крыма все больше и больше начинают смотреть на Украину.

"Есть украинский фактор, фактор Зеленского, который пытается навести порядок. Люди видят, что в Украине, при всех маленьких заработках, есть безвиз. Можно за 50 евро слетать в Чехию. А нам из Севастополя как в Питер доехать? А тут еще прижимают свободу выборов. Это страшное явление. У некоторых уже есть украинские флаги!", – констатирует Калашников.

Крымчане смотрят, как живет материковая Украина Телеканал ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму в районе Керчи полным ходом добывают песок, загрязненный фосфором, мышьяком и хлором. За год площадь ядовитых "раскопок" увеличилась на 25%.

При этом жители полуострова жалуются на проблемы с иностранными и даже российскими компаниями. Прописка на полуострове стала для них "черной меткой". По их словам, весь цивилизованный мир воспринимает партнеров из Крыма как жителей тоталитарной Северной Кореи или Сирии.

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