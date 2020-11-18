Фейковые BlaBlaCar и лотереи: журналист раскрыл очередные схемы "развода" на деньги в интернете

В сети появились мошеннические схемы с поддельным сайтом сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar, а также с "бесплатной лотереей".

Об этом рассказал российско-американский журналист, фотограф Сергей Лойко в Facebook. На обе схемы "повелся" его товарищ.

Аферисты предлагают своим жертвам купить билет для поездки на фейковом сайте (интерфейс которого очень похож на оригинальный), где формируется банковская форма для оплаты. В итоге пользователи сами переводят деньги мошенникам.

Аферистам поверил друг журналиста, который хотел поехать в Черниговскую область. В одном тематическом чате он поместил объявление, что хочет доехать до границы.

"Откликнулась какая-то Ирина, которая представилась сотрудницей BlaBlaCar и предложила ему вариант до границы за 7000 рублей (около 2580 грн)", – рассказал Лойко. Его другу через мессенджер Viber даже звонил его будущий "водитель", и мужчина согласился на "помощь" аферистов.

Ирина заявила, что билет нужно купить на сайте BlaBlaCar и прислала ему ссылку. Имя компании в адресной строке было изменено (не BlaBlaCar.com, а BiaBlaCar.com), однако друг Лойко не обратил на это внимание.

Он открыл ссылку, заполнил все графы оплаты и в конце получил код подтверждения из банка по телефону. Он внес код, отправил платеж и тут же получил сообщение: "Операция не прошла. Попробуйте еще раз".

Мужчина получил новый код, снова отправил платеж, но увидел ту же "ошибку".

Мошенница заверила, что платежи "просто зависли в системе", перенаправила на "службу поддержки" в WhatsApp и пообещала вернуть деньги. Там друг журналиста получил новую ссылку, где нужно было ввести свои банковские данные.

"Мой знакомый получает эту ссылку, проходит по ней и заполняет форму возврата снова со всеми деталями его банковской карты. И вновь получает предложение внести банковский код подтверждения. Он получает код и вносит его.

Уффф. Довольный, получает сообщение из банка, что не то, что ему что-то возвратили, а наоборот, с его карты успешно списано еще 14000 рублей. Итого 28000 рублей с 400 рублями комиссии", – написал Лойко.

Это не смутило жертву мошенников и он поверил, что проблемы якобы связаны с поддержкой его банка. Он также поверил, когда деньги снова пообещали вернуть, только уже на карточку другого банка.

"Он получает ссылку, открывает ее, а там та же самая форма, что и в случае "возврата" 14000 рублей.

И тут он впервые за последний час начинает шевелить мозгами. Посылает мне эту ссылку. Я читаю ее и вижу, что в ссылке не BlaBlaCar.com, а BiaBlaCar.com Объясняю ему, что он л*х. Он не верит. Звонит и пишет водителю Владимиру. Который тоже испарился. Гениально просто и просто гениально", – отметил журналист.

Вторая схема также действует в сети. Товарищ Лойко принял участие в лотерее с 12 перевязанными ленточками коробочками. За три попытки ему нужно было найти, в какой из них приз. С третьей попытки мужчина нашел билетик с надписью $3080 (около 86 600 гривен).

Далее он заполнил форму с деталями своей кредитной карты, чтобы "получить деньги". Однако, на сайте показало, что банк отказал в этой операции якобы из-за не той валюты.

В чате с сотрудниками сайта мужчину заверили, что все хорошо, но ему нужно конвертировать деньги, а для этого – заплатить 343 рубля (126 грн).

"А на заднем фоне чата в это время ползут по экрану снизу вверх комментарии счастливых обладателей призов, которые уже заплатили за конвертацию. Они обмениваются впечатлениями о привалившем счатье.

Он платит 343 рубля за конвертацию. И... сайт вдруг блокируется ошибкой 404. Больше он туда не попадает, как ни старается", – рассказал журналист.

Как писал OBOZREVATEL, украинцам предлагают за 100 грн в неделю сдать в аренду свою страницу в Facebook. После ее используют для того, чтобы размещать рекламу, которая нарушает политику соцсети. Это может привести к тому, что после такой аренды у пользователя появится долг в размере 30 долларов, а страницу вовсе могут заблокировать.