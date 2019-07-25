Сделают обязательным: в Украине приготовили важное новшество для парков и пляжей

В Украине при строительстве и реконструкции парков и пляжей собираются сделать обязательной установку туалетов и санузлов.

Введение такой нормы сейчас изучают в Министерстве регионального развития. Об этом сообщил замминистра Лев Парцхаладзе, сказано на сайте Минрегиона.

"Банальная проблема, которая знакома всем — отсутствие туалетов в парках, на пляжах и других зонах отдыха. Сегодня таких мест очень много, если не большинство. Сейчас мы пересматриваем строительные нормы по благоустройству и одно из важных предложений — обязательно устраивать во всех парках, на пляжах и других рекреационных зонах современные туалеты в достаточном количестве. Например, через каждые 700 метров", — сказал Парцхаладзе.

Он добавил, что в таких общественных местах лучше устраивать не биотуалеты, а вакуумные санузлы, которые более удобны в использовании. Еще в министерстве говорят об обязательном оборудовании специальных универсальных кабин для людей с инвалидностью и других маломобильных групп, а также установки пеленальных столиков для младенцев.

Туалеты предлагают устанавливать через каждые 700 метров minregion.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров.

Также Минрегион собирается обязать устанавливать общественные туалеты в гипермаркетах, супермаркетах и на территории других продовольственных магазинов с площадью от 2,5 тыс. кв. м.

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