С сентября медики в Украине будут получать доплаты в разных размерах, – Степанов

Ключевой составляющей медицинской реформы в Украине будет увеличение заработной платы медикам.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, с сентября начинается повышение зарплат – все медицинские работники будут получать доплаты в разных размерах, в зависимости от того, врач, медсестра или младший медперсонал.

"А уже с 2021 года существенное повышение заработной платы будем закладывать в соответствующее финансирование учреждений здравоохранения, которое происходит через Национальную службу здоровья Украины", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июля Максим Степанов заявил, что повышение зарплат медикам заблокировано Национальной службой здоровья Украины.

По его словам, заработная плата молодых врачей должна стартовать от 20-25 тысяч гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинские работники независимо от профиля и звена оказания помощи должны получать достойную зарплату.

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