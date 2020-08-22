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С сентября медики в Украине будут получать доплаты в разных размерах, – Степанов

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Личные финансы
1,5 т.
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам с сентября

Степанов анонсировал повышение зарплат медикам с сентября.

Ключевой составляющей медицинской реформы в Украине будет увеличение заработной платы медикам.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, с сентября начинается повышение зарплат – все медицинские работники будут получать доплаты в разных размерах, в зависимости от того, врач, медсестра или младший медперсонал.

"А уже с 2021 года существенное повышение заработной платы будем закладывать в соответствующее финансирование учреждений здравоохранения, которое происходит через Национальную службу здоровья Украины", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Украиназарплата врачазарплатамедикиМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов
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