"Разница в разы": в Украине резко снизили тарифы на коммуналку, но не для всех

В Украине экономически обоснованный тариф на отопление – 1400 грн за Гкал, а на горячую воду – 75 грн за куб. К такому выводу пришли в Министерстве юстиции. Кабмин на своем заседании, вопреки возражений со стороны Минрегионстроя, Минфина и нескольких других ведомств, накануне выборов ввел граничные тарифы на тепло и горячую воду.

Новшество отобразится на кошельках украинцев уже в следующем отопительном сезоне. OBOZREVATEL разобрался, как и на кого повлияет новшество от Кабмина.

Граничный тариф приняли, но не для всех

По словам вице-премьера Геннадия Зубко, новшество коснется далеко не все населенные пункты. Мол, те, кого регулирует Нацкомиссия, смогут самостоятельно считать и назначать тарифы. И у них, даже после новшества, тарифы все еще смогут быть выше 1400 грн за Гкал или 75 грн за куб воды. В самом постановлении не прописана методика регуляции для таких потребителей.

Однако, так или иначе граничный тариф от Кабмина повлияет на значительную долю потребителей. В целом же размер тарифов может снизиться на 14%. К примеру, в Смеле Черкасской области один Гкал стоит 2,3 тыс. грн, в Кировоградской области средняя стоимость составляет 2,1 тыс. грн, в Волынской – 1,8 тыс. грн, в Ровенской – 1,7 тыс. грн.

И всего в пяти областях, подсчитали в Кабмине, средняя стоимость тепла ниже 1400 грн. Чтобы подробнее узнать о том, сколько платят за отопление в разных городах Украины – смотрите инфографику.

Тарифы в Украине

На данный момент стоимость Гкал тепла в разных регионах может отличаться более чем в два раза. Одни платят по 4 тыс. за Гкал, другие – 1,2 тыс., возмутился на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман. "Разница в два раза!" – подчеркнул премьер.

"Почему, например, в Кировоградской области должны платить 2100 гривен – почти в два раза больше. В Волынской – 1800 гривен. Это фактически большой обман местными поставщиками миллионов украинцев", – заявил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, разница в тарифах "кардинальная". При этом часть компаний, которые поставляет тепло, оформлены на киприские офшорные компании и якобы зарабатывают на огромных переплатах.

Итак, по новым правилам все компании должны стремиться к тому, чтобы установить тариф на уровне до 1400 грн за Гкал и 75 грн за кубометр горячей воды. Причем, если тарифы назначает не Нацкомиссия, поставщики обязаны снизить цены.

Города против, а украинцы ждут результатов

Против решения Кабмина выступила Ассоциация городов. Они отправили премьеру официальное письмо. Мол, в среднем украинцы платят за Гкал 1807 грн, а если обязать снизить тарифы вручную, то из бюджетов на компенсации разницы придется потратить 7 млрд грн.

"Для абсолютного большинства городов такие расходы являются непосильными, а внедрение таких изменений приведет к полному прекращению предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению", – пугают в Ассоциации.

Вместо этого они предлагают усовершенствовать механизмы взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Например, улучшить работы исполнительной службы и ввести ограничения для тех, кто накопил долги. Если бы все украинцы, которые не платят за коммуналку, вдруг решили погасить свой "минус", у предприятий бы появились деньги на модернизацию и снижения тарифов.

Также для снижения тарифов в будущем профильная ассоциация предлагает:

установить механизм автоматической коррекции тарифов тепло;

установить обязательный уровень расчетов производителей тепловой энергии с поставщиками природного газа (без учета штрафных санкций и с учетом суммы начисленных и не перечисленных льгот и субсидий) в размере не менее 75%.

"Реализация этих мероприятий позволит коммунальным предприятиям аккумулировать средства на обновление инфраструктуры и снизить себестоимость коммунальных услуг", – посчитали эксперты.

Уже в октябре украинцы узнают, коснулась ли их новшество от Кабмина и снизило ли их предприятие свои тарифы. Но если окажется, что платить придется по старому тарифу, который выше 1,4 тыс., скорее всего, ваше предприятие считает и утверждает свои цены в профильной комиссии. А для них четкого механизма нет.

Также стоит учитывать, что около 70% в составляющих тарифа на тепло – газ. Сейчас цена привязана к внешнему рынку. К октябрю традиционно растет мировой спрос на голубое топливо, а вместе с ним и тарифы для всех потребителей. Поэтому вполне возможно, что через несколько месяцев рыночная цена увеличится и предприятиям, которые попали под действия постановления Кабмина, будет сложно удерживать тариф.

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