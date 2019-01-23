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''Растраты в воздух'': в Украине предложили отменить субсидии

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Нынешняя система субсидий на оплату коммунальных услуг загоняет в тупик экономику Украины и провоцирует наращивание дополнительных долгов.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экономист Евгений Невмержицкий. По его мнению, деньги, вместо дотаций потребителям, нужно вкладывать в меры по энергоэффективности.

По словам эксперта, в Украине тарифы за энергоносители и коммунальные услуги, в частности, за газ, являются завышенными и несбалансированными.

"Причиной этого несбалансирования является рост задолженности. Тарифы не отвечают покупательской способности граждан. Соответственно, накапливаются дополнительные долги. Вариант решения, который сегодня есть – более 50 млрд грн платится из бюджета. Это совсем неэффективный подход, разбазаривание государственных средств, пустые растраты в воздух. Администрирование этих субсидий – очень дорогая и неэффективная вещь", – подчеркнул Невмержицкий.

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"И вообще, эти субсидии не отвечают самому понятию субсидий, потому что они у более половины населения. Субсидия – это до 3% людей. Это прямая открытая прозрачная коррупция, другого объяснения нет. Такой подход – вред для государственных интересов… Это существенно разрушает нашу экономическую систему", – добавил он.

Экономист напомнил, что в госбюджете на следующий год заложено 52 млрд грн на субсидии.

"Если эти средства направить на энергоэффективность, пользы будет намного больше... Например, с установкой счетчиков у людей будет физическая возможность экономить. Таким образом происходит оплата за коммунальные услуги во всем цивилизованном мире", – объяснил он.

Как отметил эксперт, тарифы ЖКХ должны отвечать покупательской способности.

"Можно оставить эти тарифы, но должен существенно возрасти доходы граждан. Это возможно за счет решения земельного вопроса, справедливой приватизации, даже решение вопроса с перечислением средств "заробитчан" – из 10 млрд долларов мы не менее миллиарда теряем на переводах. Мы можем существенно увеличить наши доходы", – считает он.

Экономист также высказал мнение, что частью комплексного решения проблемы ЖКХ может быть списание долгов за коммуналку.

"У огромного числа людей нет физической возможности платить по тем тарифам, которые есть сегодня. Этот долг не является реальным к возвращению в определенной части. Подчеркиваю, что другого варианта вообще нет, если не будут кардинально повышены доходы граждан, если не произойдет экономическое чудо", – отметил Невмержицкий.

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''Растраты в воздух'': в Украине предложили отменить субсидии

golos.ua

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVТарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Евгений Невмержицкий
Место
Украина
Теги
ЖКХсубсидииЛьготы
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Экономист также высказал мнение, что частью комплексного решения проблемы ЖКХ может быть списание долгов за коммуналку." - можно списыввать долги, а можно и не списывать - ни чего не изменится до тех пор, пока платежность населения не вырастит в разы, а за счет чего? Что дальше? Украину украинская элита сделала аграрной страной, закрыв для нее российский рынок. На другие рынки украинских производителей никто не пустит. А для сельского хозяйства много населения не нужно. Только промышленность может удержать такое большое население, которое есть на Украине. Сейчас промышленность уничтожили, население разбегается. 22 декабря 2018 года министр социальной политики Украины Рева заявил что на постоянной основе за границей Украины работает 3,2 млн. украинцев, а еще 7-9 млн. уезжают на заработки время от времени. Еще чуть раньше министр иностранных дел Климкин заявил что страну ежегодно покидает 1 млн. человек. То есть дальше ситуация будет только деградировать. В любом случае следующий президент столкнется с системным кризисом государства, потому что основную проблему этого государства решить невозможно. А основная проблема заключается в том что население избыточно для аграрной страны, а промышленность восстановить невозможно потому что нет рынка сбыта. Кроме того с 2020 года прекращается транзит газа через территорию Украины. Это минус 3 млрд. долларов доходов бюджета. А 3 млрд. долларов это все расходы на армию. Короче это free fall, то есть падение в пропасть. И остановить этот free fall невозможно. Сейчас на Украине осталось 6 млн. людей трудоспособного возраста, которые не являются бюджетниками и военными. Как только они уедут (а это вопрос времени) страна исчезнет. И украинцы не слушают и не вникают в прогнозы и мнения экономистов. Человек, использующий логику, — враг незалэжной державы. Потому что на москальскую логику есть украинская: Андрей Головачев не хочет, чтобы европейская нация стала богатой и счастливой. Вот и портит ей настроение своими гнусными статейками. Его счастье, что экспертов и даже просто умных в нэньке теперь не любят, не слушают и не читают. Надоели они всем со своими черными пророчествами, которые постоянно сбываются.... Вперед, Украина, к новым свершениям. За первое полугодие 2018 года прибыль топ-100 украинских госкомпаний оказалась почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщило министерство экономического развития и торговли Украины. Компании получили чистую прибыль в 21,5 млрд гривен (около 767 млн долларов), что почти на 15,5 млрд гривен (553 млн долларов) меньше, чем за первое полугодие 2017 года, передает РИА «Новости». Снижение прибыли Нафтогаза составляет около 51% общего финансового результата – прибыль компании снизилась на 60,3% (с 989 млн до 400 млн долларов). Укртрансгаз (100% акций принадлежит Нафтогазу) в первом полугодии 2017 года получил прибыль в 57 млн долларов, а первое полугодие 2018 года завершил с ущербом в 653 млн долларов. Из более чем 3,3 тыс. предприятия госсектора работает около 1,5 тысяч. Сумма активов портфеля 100 крупнейших госпредприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих госпредприятий на Украине. Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Напомним, глава Нафтогаза Андрей Коболев выразил уверенность, что строительство альтернативных газопроводов в обход территории Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива через газотранспортную систему страны, после чего большую часть украинской ГТС можно будет демонтировать. А промышленность страны - уже практически развалена да и ее продукция практически ни кому не нужна не конкурентноспособна. Рынки соседних стран практически для украинской продукции закрыты и открываться не собираются. А если учесть и долги Украины различным фондам, проценты по ним с обязательной отдачей, что получается? Ситуация называется "ПРИЕХАЛИ" или ДОСКАКАЛИСЬ.
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Ilovaysk Jean
Ilovaysk Jean
одного не пойму,....нахуя богатым украинцам субсидии?
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