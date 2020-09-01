"Слуга народа" установила, как многоквартирные дома будут платить за электроэнергию

Верховная Рада урегулировала вопрос с тарифом на поставку электроэнергии многоквартирным домам, которая используется для работы лифтов, переговорных устройств и общего освещения. Она будет оплачиваться по цене, как для населения.

Об этом говорится в законе №2098, который был принят во втором чтении и в целом. Решение поддержали 276 депутатов, из них 198 голосов дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Как голосовали:

"Слуга народу" – 198;

ОПЗЖ – 0;

"Европейська солідарность" – 25;

"Батьківщина" – 0;

"За майбутнє" – 16;

"Голос" – 16;

"Довіра" – 16;

внефракционные депутаты – 5.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Результаты голосования по фракциям Телеканал "Рада"

Как это повлияет на жителей домов

Этот документ устранил спорные моменты, которые существовали в законодательстве (многоквартирные дома не всегда подпадали под определение "бытовой потребитель"), и устанавливает, что электроэнергия, потраченная на работу лифтов, освещение дворов и другие нужды, будет оплачиваться по тарифам, как для населения.

"Целью законопроекта является определение на законодательном уровне, что поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, осуществляется поставщиком универсальных услуг по ценам, определенным для населения", – говорится в пояснительной записке.

Авторы закона считают, что это позволит избежать возможного увеличения тарифов на услугу по содержанию многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назрела критическая ситуация в энергетике. Без повышения тарифов для населения не обойтись, и хотя профильные ведомства уже разработали сценарий роста цен на "ток", официально никто не берет на себя ответственность заявить о таком шаге.

Позже и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей повышать не будут. При этом власти не исключают дальнейшего подорожания.

В Украине предложили поднять максимальное ограничение цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в ночные часы.

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