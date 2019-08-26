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Проверка пенсионеров и субсидиантов: Минфин получил доступ к счетам

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Минфин разработал документы для получения информация об украинцах для проверки социальных выплат, в том числе пенсий, субсидий и льгот. Так, ведомство имеет право бесплатно получить информацию, содержащую банковскую тайну, персональные данные.

Об этом сообщает издание ЛигаЗакон. Чтобы реализовать такие полномочия Минфин разработал проекты: Порядок электронного взаимодействия Минфина, МВД, ДМС, Администрации Госпогранслужбы, ДФС, Казначейства, Госфинмониторинга.

Проверка пенсионеров и субсидиантов: Минфин получил доступ к счетам

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Ведомство может получит информацию:

  • о зарегистрированных транспортных средствах, их владельцев и надлежащих пользователей;

  • реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства;

  • лиц, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда

  • таможенного оформления ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

  • выписок из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

  • об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
пенсии субсидии
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