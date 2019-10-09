Меньше среднего: Пристайко получил первую зарплату в МИД

Министр иностранных дел Вадим Пристайко за первый месяц своей работы – сентябрь – получил заработную плату в размере около 27 тысяч 500 гривень.

Об этом со ссылкой на ответ ведомства сообщает "УНН".

"Заработная плата министра иностранных дел Украины Пристайко Вадима Владимировича за сентябрь 2019 года составила 27 504,76 грн", – рассказали в министерстве.

Пристайко получил первую зарплату в МИД

При этом, средняя заработная плата работников Министерства иностранных дел за этот же период превысила доход Пристайко и составила 27 тысяч 603 гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября депутаты новой Верховной Рады получили первую зарплату. В среднем каждому заплатили около 43 тыс. гривень.

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