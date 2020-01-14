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15 января • обновлено в 01:41
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"Прибеднялись и грабили страну!" Гончарук поддержал повышение зарплат в Кабмине

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Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В Facebook глава Кабмина пояснил свою позицию необходимостью борьбы с коррупцией во власти.

"Наша принципиальная позиция – у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", – считает он.

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Гончарук заявил, что Кабмин прекратил практику теневых схем и откатов и министры живут на зарплату от налогоплательщиков.

"Много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей", – написал премьер.

Гончарук поддержал повышение зарплат министрам

Гончарук поддержал повышение зарплат министрам

Как сообщал OBOZREVATEL, министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно вновь пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из-за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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