Правила ужесточили: у кого в Украине заберут субсидии 

В Украине с 1 марта субсидии начали выдавать деньгами. При этом для того, чтобы остаться без помощи, достаточно иметь задолженность по коммуналке в размере от 340 грн как минимум за один месяц.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если значительная часть украинцев субсидию потратит не по назначению, от полной монетизации могут отказаться. Вместо этого, как ранее предлагали в правительстве, все украинцы на руки смогут получать только сэкономленную часть скидки, а не всю сумму сразу. "Я не знаю так же, как и вы, и все, кто здесь работают, оплатит ли человек за коммунальные услуги. Уровень оплаты может измениться. Мы не знаем, готовы ли наши граждане к получению наличных средств для расчета", – заявил директор департамента Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

Субсидии в Украине

Чтобы обезопасить себя, Кабмин принял решение ужесточить действующие правила и забирать скидку при наличии как минимум одного месяца задолженности за коммуналку. "Соответствующая норма не применяется при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Минсоцполитики не обеспечило финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме (в том числе наличной)", – говорится в постановлении правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий;

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный запустили уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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