Половина заробитчан больше не уедет на заработки – советник Зеленского

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, примерно половина украинских заробитчан могут перестать ездить на заработки за границу.

Такое предположение высказал советник президента Украины, экономист Олег Устенко в интервью "Стране".

Заробитчане в Украине

По его мнению, у этого будет две причины. Первая – многие украинцы, напуганные эпидемией, даже спустя годы будут опасаться ехать в ту же Италию или Испанию, где она бушует сейчас. А вторая – после кризиса в Европе нужно будет меньше рабочих рук.

Фактор страха

"Коронавирус изменит экономическую философию людей. Мы будем меньше путешествовать, ходить в рестораны, на массовые сборища", – сказал Устенко.

Как пример он привел боязнь некоторых людей ходить в лес по грибы после аварии на ЧАЭС из страха, что грибы накапливают радиацию. Другие люди, пережившие Голодомор в 1933 году или репрессии в СССР, никогда не выбрасывали сухари и подсознательно избегали улиц, где находились управления милиции.

"Скоро мы увидим две противоположные группы людей. Первая все забудет моментально, а по завершению карантина устроит непрекращающуюся вечеринку. Вторая группа будет напугана так, что продолжит сидеть по своим норам", – объяснил Устенко.

Ненужные заробитчане

Вторая причина – упадок международного туризма и как следствие – излишек рабочих рук в странах Европы.

"Бизнесмены в Польше, Словакии, Италии, Испании откажутся от большого количества персонала. Это будет длиться как минимум три года. Так зачем мне на протяжении трех лет украинские заробитчане, если у меня, допустим, свой ресторан в Италии? Там свой рынок, своя безработица – рабочих рук и так будет хватать. Плюс могут быть уголовные санкции за трудоустройство нелегалов", – предположил Устенко.

К чему это может привести

Заробитчане, которые будут вынуждены сидеть дома, по предположению экономиста, начнут создавать бизнес в Украине.

"20-30% людей видели хорошую жизнь и знают, как ее строить, поэтому они начнут развивать свой малый и средний бизнес. Например, пекарни, клининговые компании. Конкуренция увеличится", – сказал Устенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 дней из Польши в Украину из-за вспышки коронавируса вернулось более 100 тысяч украинцев (12% украинских трудовых мигрантов), в результате предприятия пищевой промышленности и логистические компании могут оказаться на грани краха.

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