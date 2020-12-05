Польша берет медиков с украинскими дипломами, без повышения зарплат будет катастрофа, – Степанов

Польша отменила нострификацию (подтверждение) дипломов для украинских медиков. То есть любой медицинский сотрудник может переехать в соседнюю страну и зарабатывать в разы больше. В этой ситуации без значительного повышения зарплат медикам страна может оказаться на грани катастрофы.

Об этом во время брифинга 5 декабря, который транслировался на ютуб-канале Кабинета министров, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, зарплаты врачам в 2021-м нужно повысить до 23 тыс. грн, медсестер до 17 тыс., а санитарок – до 12 тыс. Но для этого нужно изменить проект бюджета-2021 и пересмотреть финансирование медицины.

"Если мы это не учтем, я обращаюсь к народным депутатам, мы просто можем в один день остаться без медицинских работников. Польша отменила нострификацию диплома. То есть диплом нашего медицинского ВУЗа не нужно подтверждать. Любой врач может со своим дипломом уехать в Польшу на зарплату в разы, десятки раз больше.. Мы не можем не обращать внимание на это. Если они поедут, будет катастрофа", – сказал Степанов.

По словам Степанова, в 2021-м на медицину необходимо выделить 296 млрд грн. При этом в госбюджете заложили значительно меньше средств – 159 млрд грн.

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