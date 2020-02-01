"Почему платежки не уменьшились?" Зеленский записал новое видео "разборок" с Гончаруком и Ко

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения.

Об этом он сообщил в Facebook опубликовал видео встречи, на которой присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, а также глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместители.

Зеленский обратил внимание, что вопрос уменьшения тарифом является одним из основных, потребовав снизить платежки за отопление до 25-30% во всех областях страны.

Гончарук обсудил с Зеленским тарифы на отопление Офис президента

"Задача номер один – получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего", – подчеркнул президент, выразив необходимость исправить ситуацию.

Гончарук заявил, что правительство со своей стороны сделал все возможное для выполнения поручения главы государства, чтобы украинцы этой зимой платили за тепло меньше.

Гончарук обсудил с Зеленским тарифы на отопление Офис президента

"В целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу", – добавил глава правительства.

Участники встречи согласились, что основной запас уменьшения стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а именно в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде.

Гончарук обсудил с Зеленским тарифы на отопление Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине стартовал отопительный сезон, а вместе с ним – заоблачные суммы в коммунальных платежках. Однако некоторых украинцев ждал сюрприз. К примеру, в ноябре тариф на отопление снизился в среднем на 35%.

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам ноября увеличилась на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

20 января Алексей Гончарук сообщил, что тарифы на тепло и горячую воду в 124 городах Украины за декабрь 2019 года снизили на 30%.

В Украине изменится цена на газ для бытовых потребителей. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, она теперь будет жестко привязана к цене топлива на нидерландском газовом хабе. Это может привести к снижению цены.

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