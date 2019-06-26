От двух тысяч: в Украине резко пересчитают пенсии с 1 июля

В Украине с 1 июля пенсионеры, которые имеют 30 (для женщин) и 35 (для мужчин) лет стажа будут получать выплаты в размере от 2 тыс. грн.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман. "Сегодня мы принимаем решения, 2,5 млн украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 – это уже 5-й перерасчет", – заявил премьер.

Как написал в колонке для OBOZREVATEL министр соцполитики Андрей Рева: "среди пенсионеров, которые не получили прибавку, есть те, у кого базовая пенсия ниже прожиточного минимума. Они имели низкий заработок, и когда им пересчитали, получилось, что их пенсия ниже прожиточного минимума. А среди них есть и те, у кого полный страховой стаж. Что получилось? У человека 35 лет стажа, но у него был небольшой заработок", – пояснил Рева.

Главная причина – низкие зарплаты. Если украинец зарабатывал меньше, чем в среднем по стране, скорее всего, его выплата будет близка к минимальной. Эту проблему в Кабмине пытались решить еще с прошлого года.

Владимир Гройсман во время своего визита в Мариуполь 24 июня заявил, что с 1 июля повышения получат 2,5 млн человек. Причем размер их пенсий будет составлять не менее 2 тыс. грн.

Засідання Уряду. Сьогодні ухвалюємо рішення про підвищення пенсій для українців, які мають великий стаж, але через малі зарплати отримують невеликі виплати. З 1 липня пенсія такої категорії людей, а їх близько 2,5 млн, становитиме не менше 2000 грн. pic.twitter.com/iZmS3CmFNG — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 26 червня 2019 р.

"По решению правительства с 1 июля повышается пенсия для людей, которые имели большой стаж – 30 и более лет для женщин и 35 и более лет для мужчин, но небольшие зарплаты в течение всего времени работы. В Украине таких пенсионеров – около 2,5 млн человек. И теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн", – заявил Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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