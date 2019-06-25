ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Личные финансы

Новый транш от МВФ: в НБУ сделали неожиданное заявление

2.9тЧитать материал на украинском

Переговоры между Украиной и МВФ о новой трехлетней программе сотрудничества начнутся только после парламентских выборов.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, отвечая на вопрос, как идет работа с фондом.

"Мы не начали консультации относительно новой программы. Консультации по новой программе, как говорили представители Фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства", – цитирует слова Якова Смолия "Интерфакс Украина".

Украина и МВФ

Украина и МВФ

Он добавил, что сейчас НБУ находится "в постоянной работе" с МВФ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Оксана Маркарова в понедельник сообщила в СМИ, что Минфин ведет активные переговоры с МВФ по новой программе, которая может быть заключена на три года.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины пройдут 21 июля 2019-го года. Проведение выборов связано с указом президента Украины Владимира Зеленского о роспуске украинского парламента.

Об этом новоиспеченный президент Украины заявил во время своей инаугурации. По словам Владимира Зеленского, в Верховной Раде не существует коалиции большинства, что и стало поводом для роспуска Рады и назначения досрочных выборов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФвыборы Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel