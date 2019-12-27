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27 декабря • обновлено в 12:49
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Отмена отработки при увольнении: озвучены последствия для Украины

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Отмена обязательной двухнедельной отработки при увольнении может привлечь в Украину иностранных инвесторов. Нынешний же КЗоТ является барьером для улучшения бизнес-климата.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал главный эксперт Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Согласно новому КЗоТ, отработка отменяется, однако остается необходимость предупредить работодателя об увольнении. Можно это сделать как в письменной, так и в электронной форме, если это предусмотрено трудовым договором. Срок предупреждения тоже может быть разным: по стандарту это те же две недели, но в договоре могут быть прописаны и другие условия.

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По мнению Забловского, изменения в КЗоТ либерализуют трудовые отношения, что может привлечь иностранных инвесторов.

"Но пока ситуация выглядит так, что больше пользы наемным работникам. Например, необязательная отработка двухнедельная... Но дабы обезопасить трудовые отношения, то, что предлагается, безусловно, плюс. Ну и сама либерализация трудового законодательства – требование бизнеса уже давно. Потому что нынешние отношения – серьезный барьер качественному улучшению бизнес-климата и привлечению иностранных инвестиций", – заявил Забловский.

А в случае, если работодатель нарушил условия трудового договора, то работник может уволиться вообще в любой день и получить за это компенсацию в размере 50 среднедневных зарплат.

Отмена двухнедельной отработки

Отмена двухнедельной отработки

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Увольнять и увольняться может стать проще. В случае внесения изменений в Трудовой кодекс (КЗоТ) работодателю для этого не нужно будет ничего, кроме желания, но придется платить компенсацию;

  • Также вскоре все трудовые книжки могут перевести в онлайн, а доплаты за работу на выходных сократить в пять раз;

  • "Слуга народа" приняла законопроект Данила Гетманцева, который в разы снижает штрафы для работодателей, а некоторые санкции и вовсе отменяет.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Работа в Украине
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Трудовой кодекс работа
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