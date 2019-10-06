Новые субсидии с октября: что делать тем, у кого забрали помощь

В Украине субсидии могут забрать за долг в 340 грн. А тем, кто не получил помощь, предлагают три возможных варианта.

Об этом сообщает издание "Апостроф". Если долг очень большой, обратиться к предприятию, предоставляющему услуги, с просьбой о реструктуризации долга; При небольшом долге – закрыть его и обратиться за субсидией.

Кроме того, возможно отдельное решение спецкомисиии при местных органах власти, которая имеет право назначить субсидию должнику в случае острой необходимости. Однако для этого придется предоставить комиссии документы, подтверждающие тяжелое финансовое положение.

Имейте в виду, что для отказа от предоставления субсидий достаточно долга в 340 грн!

В Минсоцполитике говорят, что социальные инспекторы работают еще с 2001 года и действуют по закону. Квартирные проверки возможны, но крайне редки.

Отметим, с 1 октября запущен новый механизм выплаты льгот на оплату ЖКУ. Суммы льгот будут рассчитаны с учетом того, какая скидка положена льготнику по закону, а также с учетом цен и тарифов на коммунальные услуги, и нормативов потребления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2019-го всем субсидиантам должны пересчитать скидку с учетом расходов на отопление. Правда, помощь от государства смогут получить далеко не все. Более того, уже вскоре полноценно запустится верификация (проверка), и тогда отдельным семьям не только не дадут денег на коммуналку, но и заберут то, что они ранее получали с нарушениями.

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