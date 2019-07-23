"Нищеброды!": в Крыму местные жители высмеяли российских туристов

В соцсетях крымчане высмеивают туристов из России, которые приезжают отдыхать на аннексированный полуостров без копейки в кармане.

Об этом в Twitter пишет блогер RoksolanaToday&Крым, публикуя скриншоты комментариев.

"Люди приезжают просто в море помыться и все. На остальное у многих не хватает бабла! Поэтому и ресторанный бизнес сдыхает из-за "Самса, хачапури и чебуреки!". Экономия на всем", - жалуется крымчанин Андрей Бутаенко.

паблик крымский

обсуждают нищебродов,которые едут в этом году в Крым вместо туристов pic.twitter.com/I8ov16QL7H — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 21 липня 2019 р.

Крым Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Также блогер нашла отзыв об жителях Киева, которые были в Крыму на отдыхе.

"Вчера со мной на Меганоме были два человека. В конце они дали мне 5000 рублей на экшн-камеру, просто так, я ни о чем не просил! Чтоб я снимал и выкладывал в инет. Что интересно, это были киевляне", - пишет в сообществе Судака Александр Скрябин.

Сравните два поста

Єтот с паблика Судака

украинцы-это туристы и деньги

лапти-нищета

Так вот,зубожілі "киевляне",шо у вас в башке вообще? я про виборы конечно pic.twitter.com/qMJfEqsUMS — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 21 липня 2019 р.

"Украинцы - это туристы и деньги. Лапти - нищета", - подытоживает блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму в самый разгар туристического сезона фактически нет отдыхающих. "Двое в море, не считая собаки", - подписаны кадры пустынного Щелкино. Такая же ситуация с Гурзуфе, Поповке, Мысовом.

Тем временем оккупационные власти Крыма признали, что не могут бороться с нелегальными перевозчиками из-за проблем с транспортом. В частности, полный запрет работы таких перевозчиков может привести к транспортному коллапсу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!