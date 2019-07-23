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"Нищеброды!": в Крыму местные жители высмеяли российских туристов

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В соцсетях крымчане высмеивают туристов из России, которые приезжают отдыхать на аннексированный полуостров без копейки в кармане.

Об этом в Twitter пишет блогер RoksolanaToday&Крым, публикуя скриншоты комментариев.

"Люди приезжают просто в море помыться и все. На остальное у многих не хватает бабла! Поэтому и ресторанный бизнес сдыхает из-за "Самса, хачапури и чебуреки!". Экономия на всем", - жалуется крымчанин Андрей Бутаенко.

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Крым

Крым

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Также блогер нашла отзыв об жителях Киева, которые были в Крыму на отдыхе.

"Вчера со мной на Меганоме были два человека. В конце они дали мне 5000 рублей на экшн-камеру, просто так, я ни о чем не просил! Чтоб я снимал и выкладывал в инет. Что интересно, это были киевляне", - пишет в сообществе Судака Александр Скрябин.

"Украинцы - это туристы и деньги. Лапти - нищета", - подытоживает блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму в самый разгар туристического сезона фактически нет отдыхающих. "Двое в море, не считая собаки", - подписаны кадры пустынного Щелкино. Такая же ситуация с Гурзуфе, Поповке, Мысовом.

Тем временем оккупационные власти Крыма признали, что не могут бороться с нелегальными перевозчиками из-за проблем с транспортом. В частности, полный запрет работы таких перевозчиков может привести к транспортному коллапсу.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым российские туристы
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