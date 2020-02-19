За что лишат денег: украинские банки будут блокировать счета должников

Украинские банки могут начать блокировать счета своих клиентов – в рамках исполнительных производств по взысканию задолженностей.

Пока в Минюсте говорят лишь о долгах по алиментам. Но исполнители и юристы отмечают, что механизм может работать и по долгам за коммунальные услуги, по штрафам за нарушение ПДД, долгам по распискам и так далее, говорится в материале UBR. Издание отмечает, что сейчас к системе Минюста подключили Приватбанк, а еще 18 банков подали заявки на активацию. К концу этого года чиновники планируют внести в систему все украинские банки.

За какие долги могут заблокировать

По словам банкиров, пока механизм автоматической блокировки средств должника предусмотрена только в части долгов по алиментам. Но исполнители отмечают, что применять механизм автоматической блокировки счетов можно по всем долгам уже сейчас.

"Речь идет не только об алиментах, а о всех исполнительных производствах. Теперь все будет происходить в электронном виде. Вместе с долгами по алиментам теперь могут автоматически блокировать счета и по остальным долгам будь то долг по расписке, возмещение по ДТП или за залитую квартиру", – отметил частный исполнитель Андрей Авторгов.

С тем, что автоматизированная блокировка может применяться теперь по всем долгам, соглашаются и юристы. "Это касается всех счетов должников, в том числе, депозитов, гривневых и валютных счетов, в рамках любых исполнительных производств: это могут быть как алиментщики, так и штрафы за нарушение ПДД и т.д.", – сказал юрист Вячеслав Лаба.

Как будут блокировать:

блокировке подлежит конкретная сумма долга, а не весь счет (плюс 10% от суммы долга – вознаграждение частного исполнителя);

банк не будет автоматически списывать деньги;

если средств на одном счете недостаточно, то блокируются средства на других счетах до достижения нужной суммы;

остальными деньгами должник может распоряжаться свободно.

Издание отмечает, что в связи с несовершенством законодательства, определенная сумма долга может быть заблокирована на каждом счете должника. После списания сумы с одного из счетов, с остальных арест будет снят.

Арест может происходить в день открытия исполнительного производства, или в день, когда исполнителю станет известно о том, что у должника открыт там счет. А вот в уголовном производстве арест могут наложить на все средства на счете без определения сумы.

Разблокировать банковские счета будут тоже оперативно. При электронном документообороте происходить это должно в течение нескольких часов. При "бумажном" на это требовалось до нескольких дней.

Списание долгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве благодаря ужесточению наказания за неуплату алиментов в 2019 году было взыскано более 358 млн грн.

Также в Киеве Государственная исполнительная служба арестовала у местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 тыс. грн.

В аэропорту "Борисполь" 1 января пограничникам пришлось силой задерживать пассажира рейса в Дубай (ОАЭ), который оказался невыездным из-за неуплаты алиментов.

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