НБУ ввел экстренные решения: курс доллара развернется, а из США ждут самолет с валютой

Национальный банк принял ряд экстренных мер на время карантина. Уже в ближайшее время валюта в Украине может подешеветь, должникам дадут кредитные каникулы, а банки освободят от стресс-тестов.

Подробнее о том, какие меры принял Нацбанк и как это повлияет на украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с депозитами

все депозиты, которые закончились, банки обязаны выдать с процентами (или продлить по желанию клиента);

за последние 10 дней активного снятия депозитов нет – ситуация под контролем;

на новые депозиты могут вводить новые правила.

Что будет с кредитами

НБУ разрабатывает механизм введения кредитных каникул (то есть платежи отсрочат);

отсрочка коснется всех: простых украинцев, мелкого и крупного бизнеса;

возвращать кредиты все равно придется.

Как будут работать банки

никаких ограничений не вводят ;

все банки обязаны работать;

исключение – могут закрыть отделения в закрытых ТРЦ (или уже закрыли);

в некоторых отделениях могут сократить количество сотрудников (клиентов стало меньше).

Что будет с долларом

в ближайшее время из США ждут самолет с валютой ;

НБУ в прошлом году выкупил $8 млрд, теперь могут продавать доллары, сглаживая курс;

уже начали операции по продаже наличного евро за безнал;

курс доллара развернется на 180 градусов, как только будут положительные новости.

Банки, деньги и ситуация в экономике

Сейчас Украина ждет поддержки от международных партнеров. С МВФ вроде как почти договорились (осталось принять два закона). "Мы ведем переговоры уже по нескольким направлениям на постоянной основе. Говорим о том, чтобы ускорить получение новой программы расширенного финансирования, о которой мы договаривались еще в прошлом году. Украина практически выполнила свои обязательства. Мы надеемся, что Верховная Рада проголосует два законопроекта, принятие которых было предварительным условием", – заявил глава НБУ Яков Смолий. Речь идет о $5,5 млрд.

Есть и другие программы (выделяют на борьбу с коронавирусом), но там покамест нет информации ни по суммам, ни по срокам.

Также в НБУ надеяться получить кредиты и финансовую помощь от Всемирного банка, Европейской комиссии.

Первый зам Смолия Екатерина Рожкова также заявила: для банков открыли программы рефинансирования. То есть они могут получить поддержку от НБУ. Более того, регулятор решил снизить требования и отменить на время карантина стресс-тесты. Это значит, что банки не будут подвергаться усиленным проверкам.

Если говорить в общем по ситуации в экономике, то можно подытожить:

цены на зерно уже снижаются, но ситуация не критическая;

для банков наступили тяжелые времена, но они справятся. Мол, в 2014-м было еще хуже;

как только карантин и пандемия коронавируса закончится, ситуация восстановится.

"Мы считаем, что курс не может двигаться в одном направлении. Безусловно, курс будет разворачиваться, он не будет стоять на месте. Важными для этой уверенности могут быть положительные новости", – заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

Курс доллара и евро может упасть, в случае, если Украина подпишет новую кредитную программу с Международным валютным фондом.

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