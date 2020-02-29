Названа средняя зарплата в Украине за январь: кто и где больше получает

Средняя зарплата в Украине в январе 2020 года составила 10727 гривен в месяц, что на 16,3% больше по сравнению с январем 2019 года.

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики. При этом отмечается, что номинальная зарплата штатных работников в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 уменьшилась на 12,7%. В ведомстве объяснили это выплатой работникам так называемой "тринадцатой зарплаты".

"Уменьшение начислений в январе по отношению к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.", — уточнили в Госстате.

В Украине средняя зарплата выросла на 16,3% Главком

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Согласно данным Госстата, в декабре 2019 года средняя зарплата составила 12264 грн, ноябре - 10679 грн, октябре - 10727 грн, сентябре - 10687 грн, августе - 10537 грн и июле - 10971 грн.

При этом наибольший рост средней зарплаты в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года наблюдался в таких областях:

Николаевской (22,7%)

Ровенской (19,5%)

Хмельницкой (18,9%)

Львовской и Кировоградской (18,8%)

Сумской (18,7%)

Черниговской (18%)

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Также, согласно данным ведомства, самый высокий уровень зарплат в январе был зафиксирован в Киеве – 15787 грн, самый низкий в Тернопольской области – 8181 грн.

При этом самые высокие зарплаты в прошлом месяце получили работники финансового сектора — в среднем 20080 грн, а также в сфере IT — в среднем 17941 грн в месяц.

В то же время самые низкие средние заработки были у медиков (7297 грн в месяц) и у работников гостиниц и ресторанов (в среднем 7395 грн в месяц).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВРУ заявили, что в Украине нельзя слишком резко поднимать размер минимальной зарплаты, назвав это "административным давлением".

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