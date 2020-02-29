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29 февраля • обновлено в 22:34
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Названа средняя зарплата в Украине за январь: кто и где больше получает

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Средняя зарплата в Украине в январе 2020 года составила 10727 гривен в месяц, что на 16,3% больше по сравнению с январем 2019 года.

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики. При этом отмечается, что номинальная зарплата штатных работников в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 уменьшилась на 12,7%. В ведомстве объяснили это выплатой работникам так называемой "тринадцатой зарплаты".

"Уменьшение начислений в январе по отношению к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.", — уточнили в Госстате.

В Украине средняя зарплата выросла на 16,3%

В Украине средняя зарплата выросла на 16,3%

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Согласно данным Госстата, в декабре 2019 года средняя зарплата составила 12264 грн, ноябре - 10679 грн, октябре - 10727 грн, сентябре - 10687 грн, августе - 10537 грн и июле - 10971 грн.

При этом наибольший рост средней зарплаты в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года наблюдался в таких областях:

  • Николаевской (22,7%)

  • Ровенской (19,5%)

  • Хмельницкой (18,9%)

  • Львовской и Кировоградской (18,8%)

  • Сумской (18,7%)

  • Черниговской (18%)

Динамика заработных плат за 2019-2020

Динамика заработных плат за 2019-2020

Госстат

Также, согласно данным ведомства, самый высокий уровень зарплат в январе был зафиксирован в Киеве – 15787 грн, самый низкий в Тернопольской области – 8181 грн.

При этом самые высокие зарплаты в прошлом месяце получили работники финансового сектора — в среднем 20080 грн, а также в сфере IT — в среднем 17941 грн в месяц.

В то же время самые низкие средние заработки были у медиков (7297 грн в месяц) и у работников гостиниц и ресторанов (в среднем 7395 грн в месяц).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВРУ заявили, что в Украине нельзя слишком резко поднимать размер минимальной зарплаты, назвав это "административным давлением".

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Теги
Государственная служба статистики Украины зарплата
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какелоты неисправимы: Сотрудники Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области, главе тендерного комитета и исполняющему обязанности начальника одного из подразделений области по делу о незаконном присвоении имущества при закупке шин для БТР Национальной гвардии. Как передает пресс-служба ведомства, управление полиции приобрело шины 1980 года выпуска на сумму 249 тысяч гривен. «Следствием установлено, что должностные лица осуществили закупку непригодных для эксплуатации шин для комплектации спецтехники, которая должна была использоваться во время проведения Операции объединенных сил», — говорится в сообщении. Уточняется, что шины были переданы батальону особого назначения на Донбасс. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет ____
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какие есть экономические предпосылки для роста зарплат на Украине, кто сможет пояснить?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
средняя зарплата в 2020 году: Российская Федерация 46324, Москва 95179, Московская обл. 54442, Санкт-Петербург 64413, Ленинградская обл. 45187... остальное можете погуглить сами... самая высокая средняя зарплата на Чукотке - за 100 тысяч...
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