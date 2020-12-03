Нардепы решили в два раза повысить зарплаты помощникам из-за "лишнего" бюджета

Помощники народных депутатов Украины в декабре 2020-го получат зарплату в два раза выше обычного. Такое решение приняли из-за остатка средств на законодательную деятельность. Предусмотренные до конца года деньги не использовали, поэтому депутаты решили раздать их помощникам.

Об этом говорится в постановлении Верховной Рады №4449. Сейчас каждому нардепу дают 25 прожиточных минимумов на зарплаты своим сотрудникам. Это 52,5 тыс. грн. К примеру, если на зарплате работают два помощника, то каждый из них может получать по 26,2 тыс. грн. В декабре фонд увеличили до 50 прожиточных минимума, или 105 тыс. грн. Соответственно, если работают два помощника, они смогут получить уже по 52,5 тыс. грн.

Авторы такой идеи – члены комитета по вопросам регламента, этики и работы Верховной Рады. "Чтобы вы поняли: только что Верховная Рада увеличила вдвое зарплату помощникам нардепов в декабре 2020-го (постановление 4449). Это при бюджетной дыре невиданного размера и нехватки средств на все, при задолженности зарплат бюджетникам, которая ежемесячно растет, такое расточительство!" – написал нардеп Владимир Арьев на своей странице Facebook.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, дефицит государственного бюджета Украины в январе-ноябре текущего года составил 111,7 млрд грн. При этом общий фонд за этот период сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн.

Отметим, что месяц назад Минфин рапортовал о дефиците госбюджета в размере 112 млрд грн, в том числе общего фонда – 120,5 млрд грн при плане 214,2 млрд грн. Всего в госбюджете-2020 предельный размер дефицита определен в размере 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,5 млрд грн.