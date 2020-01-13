Раньше подпирал палками: нардепа Тимошенко уличили в строительстве особняка

Народного депутата 8 созыва Юрия Тимошенко заподозрили в строительстве двухэтажного дома в Коломые, на который, вероятно, он не мог официально заработать во время работы в Верховной Раде.

Об этом сообщил журналист Василий Крутчак в Facebook. Ранее он обнародовал скандальную информацию о трехэтажном доме в Карпатах, который на Ивано-Франковщине строит нардеп предыдущего созыва "козак" Михаил Гаврилюк.

Юрий Тимошенко во время Майдана Василий Крутчак

Журналист написал, что, по данным снимков Google Maps, еще в 2015 году на улице Млынской, 10, где живет нардеп Тимошенко, находился обычный одноэтажный дом, покрытый старым шифером. Из "обновок" тогда был только новый забор (частично из камня) и новая брущатка перед ним.

"Жители Коломыи между собой шутят, что до депутатства дом Тимошенко был подперт палками", – отметил Крутчак.

Старый дом Тимошенко Василий Крутчак

"Из фотографий, сделанных уже в этом году можно увидеть, что старая избушка была полностью разрушена, а на ее месте появился новенький красивый домик", – написал Крутчак.

По подсчетам журналиста, все доходы нардепа и его родных в период с 2016 по 2018 годы (тогда появился дом), согласно их декларациям, составляют 552085 грн, чего не достаточно для строительства дома.

Новый дом Юрия Тимошенко Василий Крутчак

Новый дом Юрия Тимошенко Василий Крутчак

Новый дом Юрия Тимошенко Василий Крутчак

Новый дом Юрия Тимошенко Василий Крутчак

Также Крутчак отметил, что "стремительный финансовый рост" в декларациях нардепа Тимошенко Юрия Владимировича произошел уже после президентских выборов 2019 года. На них он был одним из кандидатов и практически полным тезкой лидера партии "Батькивщина" Юлии Владимировны Тимошенко.

Нардеп Юрий Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего нардепа "козака" Михаила Гаврилюка заподозрили в строительстве трехэтажного дома в Карпатах. При этом официально у него не было никаких сбережений, а из доходов – только зарплата.

Бывший народный депутат "козак" Михаил Гаврилюк заявил, что строит трехэтажный дом в Карпатах не на деньги, которые якобы мог нечестно заработать в Раде, а потому, что "удачно женился".

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