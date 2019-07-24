"Любим прибедняться": экономист рассказала о бедности в Украине

Многие украинцы относят себя к самым бедным, даже если у них есть второе жилье или автомобиль.

К таким неожиданным выводам приходят экономисты, пишет "Сегодня". По их словам, прибедняться – это наше национальное свойство.

Доцент Киевской школы экономики и консультанта Всемирного банка Ольга Купец говорит, что в бедных странах уровень жизни измеряют по самым элементарным вещам: доступности школ, электроэнергии, тому, есть ли топливо для приготовления пищи. В Украине используют Методику комплексной оценки бедности. Если у домохозяйства набирается четыре признака из девяти, его относят к бедному.

"В том числе это неспособность позволить себе мобильный телефон, цветной телевизор, стиральную машину, автомобиль, неспособность поддержать надлежащую температуру в жилище, неспособность оплатить ежегодный отпуск на неделю вдали от дома. Но здесь появляются вопросы, какой автомобиль, телефон, какая температура в доме являются надлежащими и насколько далеко от дома отпуск? Потому что так может быть много бедных людей, если они не могут себе этого позволить", – говорит Ольга Купец.

При этом, по словам экономиста, восприятие бедности остается очень субъективным. Так, согласно расчетам Института демографии и социальных исследований, в 2010 году 28% украинцев, которые имели в собственности второе жилье или автомобиль, отнесли себя к 30% самых бедных.

К бедным себя относят даже владельцы автомобилей

"Это те, которые имели второе жилье или второй автомобиль! Тогда как в Италии – 1%, в Албании – 2%, в Германии, Чехии, Черногории – 3%. Директор Института демографии Элла Либанова приходит к выводу, что это специфика украинского восприятия распределения по доходам - что даже с двумя домами или машинами можно считать себя бедными. Прибедняться – украинское национальное свойство", – резюмировала Купец.

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