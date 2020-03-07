Мошенники нашли способ, как украсть деньги с карт украинцев: НБУ раскрыл схемы

В Украине в 2019-м официально зафиксировали 71,9 тыс. случаев воровства денег с банковских карт. В большинстве случаев мошенники представлялись работниками НБУ или банков и выпытывали персональные данные.

Об этом говорится в данных Нацбанка. "Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами для того, чтобы они провозгласили собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием в пользу мошенников", – говорится в сообщении НБУ.

На один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт в 2019 году лишь 42 гривни приходилось на незаконные действия. Это вдвое меньше, чем в позапрошлом году. В среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 гривен, что на 16% меньше чем в 2018 году (2500 гривен). Количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть - до 71 900 случаев (в 2018 году - 105,5 тыс. случаев).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень.

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