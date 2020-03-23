Мелочь из СССР продают за миллион: какие монеты и как выглядят

Нумизматы готовы отдать за некоторые монеты из СССР целое состояние. Стоимость достигает миллиона гривен.

OBOZREVATEL показывает самые дорогие монеты времен Союза.

Монета 85-го за миллион

"Продам монету СССР 1985 года, состояние отличное", – говорится в объявлении.

Коллекция за миллион

Также за миллион гривен предлагают купить целую коллекцию времен СССР.

Зависимо от года выпуска и номинала нумизматы готовы отдавать за монеты времен СССР целое состояние. К примеру, 10 копеек 1991-го года выпуска с буквой "м" готовы купить за три тысячи гривен, а за 20 копеек того же года выпуска – две тысячи гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошел всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

С 1 октября 2019-го НБУ стал выводить из оборота купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, а мелкие монеты перестали считаться деньгами.

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