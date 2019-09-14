Масштабный сбой в ПриватБанке продолжился: клиенты в панике

В работе ПриватБанка в субботу, 14 сентября, продолжаются сбои, которые начались еще вечером 13 сентября.

На горячей линии OBOZREVATEL подтвердили наличие сложностей и некорректного отображения информации по счетам финучреждения.

"Мы делаем все, чтобы восстановить процессинг после аварийного сбоя", - сказал оператор.

В сети клиенты также продолжают жаловаться на сбои в работе ПриватБанка.

В работе ПриватБанка сбой

"Не работает, операции не проходят", "Не работает П24", "Как не работал, так и не работает, кто знает, карты уже принимают в магазинах?" - отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Проблемы в работе ПриватБанка украинцы обнаружили 13 сентября около 19:00 - перестали работать банкоматы и терминалы.

Пресс-служба ПриватБанка публично отреагировала на масштабный сбой в своей работе спустя несколько часов. В Twitter учреждения появилась запись: "Не хорошо как-то вышло. Простите за сбой. Вот-вот все будет".

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