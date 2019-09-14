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14 сентября • обновлено в 11:45
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Масштабный сбой в ПриватБанке продолжился: клиенты в панике

20.1т Читать материал на украинском

В работе ПриватБанка в субботу, 14 сентября, продолжаются сбои, которые начались еще вечером 13 сентября.

На горячей линии OBOZREVATEL подтвердили наличие сложностей и некорректного отображения информации по счетам финучреждения.

"Мы делаем все, чтобы восстановить процессинг после аварийного сбоя", - сказал оператор.

В сети клиенты также продолжают жаловаться на сбои в работе ПриватБанка.

В работе ПриватБанка сбой

В работе ПриватБанка сбой

"Не работает, операции не проходят", "Не работает П24", "Как не работал, так и не работает, кто знает, карты уже принимают в магазинах?" - отметили они.

Масштабный сбой в ПриватБанке продолжился: клиенты в панике
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Масштабный сбой в ПриватБанке продолжился: клиенты в панике

Как сообщал OBOZREVATEL:

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von Stierlitz Max Otto
von Stierlitz Max Otto
При Коломойском людей кидали, деньги п*здили, но банк работал как часы. Теперь - тот же беспредел, если не хуже, но постоянно сбои.
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Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
von Stierlitz Max Otto, прогиб засчитан, слуга олигархов. Соси обрезаные и дальше.
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