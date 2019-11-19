Любовница Путина купила землю на элитной Рублевке: что известно о ее состоянии

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, приобрела участок земли на элитной Рублевке.

Стоимость недвижимости ее семьи достигла 1,25 млрд рублей, сообщают "Открытые медиа". На Кабаеву и ее родных оформлены 6 квартир, два дома и 70 соток земли в четырех регионах.

Как выяснили журналисты, впервые Кабаева оформила на себя землю на Рублёво-Успенском шоссе в 2018 году. До этого момента вся недвижимость была в основном зарегистрирована на её родственников.

У нее есть дом в поселке дома отдыха "Успенское". Участок в 45 соток и два особняка зарегистрированы на бабушку олимпийской чемпионки Анну Зацепилину. Новый участок площадью 25 соток, купленный Кабаевой, примыкает к земле Зацепилиной.

Среди их соседей – знаменитый адвокат Генрих Падва, глава совета директоров "Восточной горнорудной компании" Олег Мисевра, глава издательства "Просвещение" Владимир Узун. Там же ещё несколько лет назад находился дом семьи генпрокурора РФ Юрия Чайки.

По оценке журналистов, примерная рыночная стоимость владений семьи Кабаевой в "Успенском" превышает 655 млн рублей (примерно 251 млн грн).

Недвижимость Кабаевых "Открытые медиа"

Интересно, что землю Кабаева приобрела у другого спортсмена – олимпийского чемпиона по фигурному катанию Антона Сихарулидзе. Оба они были депутатами Госдумы от "Единой России". Потом Сихарулидзе занялся прибыльным бизнесом – строит газопроводы и подземные хранилища газа.

Как и многие представители российской элиты, семья Кабаевой пользуется недвижимостью недалеко от Черноморского побережья, в районе Красной Поляны. В сочинском селе Эсто-Садок в 2010 году мать спортсменки Любовь Кабаева оформила аренду на 49 лет. Двухэтажное шале обходится им в 300 рублей в день (примерно 114 грн).

Недвижимость семьи Алины Кабаевой в Москве и Московской области "Открытые медиа"

Недвижимость семьи Алины Кабаевой в других регионах РФ "Открытые медиа"

"С учётом объектов, о которых СМИ писали раньше, на Кабаеву и её родных оформлены шесть квартир в Москве и Санкт-Петербурге, два дома и 70 соток земли; суммарная рыночная стоимость сейчас может составлять около 1,25 млрд рублей (примерно 473 млн грн, – Ред.)", – говорится в публикации.

Алина Кабаева купила участок на Рублевке

Как сообщал OBOZREVATEL, любовница министра обороны России Сергея Шойгу Елена Шебунова после начала романа стала обладательницей миллиардного состояния и огромного особняка на Рублевке.

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, родила двух мальчиков с помощью кесарева сечения.

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