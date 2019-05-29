Лучшие вакансии в Украине: кадровики назвали самые высокооплачиваемые специальности

В Украине по итогам мая 2019-го самые высокооплачиваемые вакансии встречались в медицине, IT и агропромышленном комплексе.

Об этом OBOZREVATEL сообщили аналитики hh.ua. Также среди "денежных" сфер эксперты назвали маркетинг и управление персоналом. Работодатели не скупились в поисках:

Стоматолога-ортодонта, который будет заниматься диагностикой и лечением зубочелюстно-лицевых аномалий, пороков развития, деформаций. Среди требования к этому специалисту: высшее медицинское образование, опыт работы минимум 3 года подряд по специальности. Вакансия предполагает релокацию и уровень заработной платы от 9 000 евро.

Senior Machine Learning инженера для разработки систем поведенческого анализа и классификации пользователей, разработки механизма непрерывной автоматической рекластеризации и механизмов модерации новых классов, внедрения ML-решений в имеющуюся инфраструктуру, работы с бизнес-заказчиками и т.д. Вакансия предполагает релокацию и уровень заработной платы от 4 000 евро.

Работа для украинцев

Генерального директора сельскохозяйственного предприятия, в обязанности которого входит разработка и выполнение стратегии развития на несколько лет, сокращение себестоимости, руководство предприятием с акцентом на технических инновациях, маркетинге, управлении рабочим персоналом. Предлагаемый уровень заработной платы от 60 000 грн.

Директора по управлению персоналом. В обязанностях этого специалиста: построение корпоративной культуры и бренда работодателя, подбор и адаптация

высококвалифицированного персонала, разработка стандартов предприятия в части управления, обучения и оценки персонала, ведение кадрового делопроизводства и формирование штатного расписания. Предлагаемый уровень заработной платы от 50 000 грн.

Media buyer, traffic manager, от которого ожидается наличие опыта работы в высококонкурентных тематиках, опыт работы с разными профильными сервисами и софтом, опыт покупки трафика для мобильных приложений в Playmarket и Appstore и т.п. Предлагаемый уровень заработной платы от 50 000 грн.

Среди самых востребованных и высокооплачиваемых навыков на первых местах – hard skills, то есть профессиональные навыки, которые в целом разнятся в зависимости от специализации. К примеру, для IT-специалистов это навыки использования MySQL, Git, JavaScript, Linux, SQL, HTML, CSS. В маркетинге - управление проектами, продвижение бренда, стратегический маркетинг. Среди "общих" востребованных hard skills: языковая, математическая и цифровая (диджитал) компетентность.

Кроме того, растет востребованность и ценность наличия определенных soft skills – универсальных компетенций. Среди них: навыки тайм-менеджмента, управление эмоциями, работа в команде, способность к саморазвитию, способность решать конфликтные ситуации, коммуникационные навыки.

"Соискатели, которые в мае претендовали на самые высокие заработные платы (от 150 000 грн) декларировали наличие таких навыков, как управление проектами, ведение переговоров, организаторские навыки, заключение договоров, работа в команде, project management, бюджетирование, подбор персонала, руководство коллективом. Многие их них пишут про владение иностранными языками, в частности – английским, немецким, французским", – отмечают эксперты.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как украинцам должны оплачивать командировочные, отпуск и больничный. В 2019-м установили такие выплаты:

минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

минимальные суточные – 60 грн (сумма не изменилась);

максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн);

командировка за границу – до 80 евро.

Отметим, что в Украине уже несколько лет рассматривают новый проект Кодекса законов о труде. Если его примут, рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех.

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