Популярный лоукостер поднял цены: за что заплатим больше

Компания Ryanair подняла стоимость услуги по приоритетной посадке, а также сбор за перевозку багажа весом до 10 кг.

Об этом сказано в обновленной информации на сайте лоукоста, сообщает avianews.com. Теперь за приоритетную посадку пассажиры будут платить от 6 до 12 евро. Цена одинакова как в случае оформления услуги во время бронирования билета, так и после этого. Ранее тариф составлял 6-10 евро.

Куда заметнее подорожала услуга перевозки багажа весом до 10 кг. Теперь, как сообщает ресурс, она стоит 10-17,5 евро при оформлении услуги во время бронирования и 10-25 евро после покупки авиабилета. До этого Ryanair использовал диапазон цен 10-12 евро, который был одинаковым как при оформлении услуги при покупке билета, так и после этого.

Это повышение - второе по счету за последние месяцы после того, как 1 ноября 2018 года Ryanair ввела новую политику по перевозке ручной клади и малого багажа.

Ryanair corporate.ryanair.com

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский лоукостер Wizz Air, который работает и в Украине, существенно увеличил плату на услуги приоритетной посадки, а также поднял цену на регистрируемый багаж. Стоимость WIZZ Priority (приоритетной посадки) претерпела изменения. Ранее цена составляла от 5 до 15 евро, а сейчас — от 5 до 17 евро.

А лоукост-авиакомпания Ryanair запустила полеты с нового украинского города – в понедельник, 17 июня, она открыла рейс из Харькова в польский Краков. Цены на билеты стартовали от 12 евро.

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