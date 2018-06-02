Грязь и черви: украинцев предупредили о "сюрпризах" кваса из бочек

С наступлением жары в Украине пользуется большим спросом квас из бочек. Такой квас хранят в условиях немыслимой антисанитарии, а внутри бочек нередко заводятся черви.

Об этом рассказал в эфире ObozTV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

По словам Несмиянова, квас в таких бочках может храниться 5-7 дней при температуре от 0 до 12 градусов. Однако продавцы не придерживаются этих условий.

"Подхожу к продавцу и говорю - прямые солнечные лучи попадают на бочку, хотя на ней написано, что так нельзя. Бочка грязная, что там внутри творится? Три дня квасу, ты же не соблюдаешь температурный режим! На что он отвечает - на третий день квас еще лучше продается, бродить начинает… Тогда уже совсем другой покупатель на этот квас", - рассказал он.

По словам эксперта, творится "полная антисанитария".

"Один из предпринимателей хотел поставить у себя бочку с квасом, приехал на производство и увидел, что они бочки внутри не моют! Поэтому там черви заводятся. Есть много видео в интернете, когда бочку с квасом открывают, а там на донышке черви. Потому что никто не обрабатывает. Это большие производители такие вещи творят", - подчеркнул он.

Несмиянов дал потребителям совет: "У бочки откручивается верх, можно ее открыть и хотя бы понюхать, посмотреть, плавают ли там черви. Если вы почувствовали запах браги, то пить не рекомендую - разве что если хотите похмелиться. На бочке сверху есть маркировочный ярлык, там указан производитель и дата производства. Один из производителей настолько наглый, что не указывает дату производства. Если даты нет - забудьте про квас и уходите".

Но самое простое решение, как отметил эксперт, "ничего не покупать".

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