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28 марта • обновлено в 17:19
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Курс доллара в Украине пробьет новую отметку: аналитики озвучили прогноз

4.2т
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В Украине курс доллара уже в ближайшую неделю прибавит около 30 коп./$ и достигнет отметки в 28,5 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Негативное влияние от карантина и остановки деловой активности по всей стране начинает разрастаться. Бюджет недополучил в марте 35% от плановых поступлений, и ситуация только ухудшается. Финансировать дефицит придется за счет эмиссии либо внешних заимствований, поэтому сотрудничество с МВФ так критически сейчас важно", – рассказывает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Андрей Шевчишин.

В Украину наконец начались поставки наличного доллара. Еще недавно из-за прекращения авиарейсов американскую валюту в страну не завозили. Именно насыщением рынка долларовой наличностью можно объяснить тот факт, что курс продажи доллара прекратил рост и даже снизился с пиковых, ажиотажных значений, поясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Курс доллара в Украине пробьет новую отметку: аналитики озвучили прогноз

Позитивной новостью для гривни стало сообщение о том, что Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева.

С другой стороны, население и компании исчерпывают лимит ликвидности для покупки валюты, а малые и средние компании и вовсе остановили деятельность. По оценкам курс Шевчишина, может снизиться до 28,5 грн/$, если паника будет нарастать и дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 26 марта составил 27,95 грн/$. Он повысился на 18 копеек по сравнению с предыдущим днем, евро же подорожал на 16 копеек – до 30,26 грн.

Владельцы пунктов обмена валюты в Киеве говорят, что у них хватает и долларов, и евро. Правда, люди в основном валюту не покупают, а продают – меняют небольшие суммы на гривни.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
"Бюджeт нeдoпoлучил в мaртe 35% oт плaнoвыx пocтуплeний, и cитуaция тoлькo уxудшaeтcя. Финaнcирoвaть дeфицит придeтcя зa cчeт эмиccии либo внeшниx зaимcтвoвaний, пoэтoму coтрудничecтвo c MBФ тaк критичecки ceйчac вaжнo" - пeрeвoжу - "Бeз крeдитoв - нaм пiздa".
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Евгеньев Александр
Евгеньев Александр
Главное шо здобылы томос и гидность
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Шо там у москалив? Когда у них доллар за 100 будет, не подскажете?
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