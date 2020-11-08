Курс доллара в Украине может резко развернуться: сколько будем платить за валюту

В Украине в ближайшее время курс доллара может как развернуться на 180 градусов и подешеветь до 28,1 грн/$, так и резко вырасти, вплотную приблизившись к психологической отметке в 29 грн/$.

О том, как и почему может измениться курс доллара в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар на межбанке через неделю снизится до 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн, рассказал OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно. Запаздывающий официальный курс еще рос, на других же сегментах рынка доллар умеренно снизился на 0,2-0,8%", – напомнил эксперт.

С таким прогнозом не согласился аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер. По его словам, общая ситуация складывается явно не в пользу гривни и других валют развивающихся стран, которые дешевеют из-за высокого спроса на доллар в качестве защитного инструмента.

Как только страсти вокруг американских выборов улягутся, давление на курс должно несколько ослабнуть. Однако сам факт повторного карантина в Германии, Великобритании и Франции и сопутствующие ему опасения за состояние глобальной экономики будут оказывать негативный эффект на курс.

Что повлияет на курс доллара:

иностранцы забирают деньги из стран с развивающейся экономикой;

в ЕС и Украине усиливают карантин;

выборы в США и политическая напряженность на "родине доллара".

"В ближайшие дни мы можем увидеть небольшую коррекцию, но общий тренд остается неизменным: ждем дальнейшего роста курса как минимум до 29,1 грн за доллар. Этот уровень был заложен в проект бюджета на 2021 год, но может стать реальностью уже в конце текущего года", – спрогнозировал эксперт.

В целом же ситуация остается напряженной, добавил в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Главная причина – иностранцы продают украинские активы, выводят дивиденды и реализуют ценные бумаги.

"Только с начала октября нерезиденты снизили объемы вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд гривен. Около 77 млрд гривен еще могут быть выставлены на продажу. Сдерживать такое давление будет тяжело, учитывая слабость экспорта", – отметил Андрей Шевчишин. По прогнозам аналитиков Forex Club, курс в ноябре будет колебаться в диапазоне 28,4-29,5 гривен за доллар.

В бюджете на 2021 год, который уже принят в первом чтении, заложили среднегодовой прогнозный курс валюты – 29,1 гривни за доллар, а также прогнозный курс на конец 2021 года – 28,8 гривни за доллар.

Инфляция будет расти следом за курсом. В Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

При резком подорожании доллара до 29 грн/$ рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 0,8 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 1,6 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 29 грн может вырасти в цене на 25-40 копеек).

Следом за газом и бензином, но с определенным отставанием, начнут расти в цене и другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.

Квартиры и машины. В Украине рынок недвижимости и авто также привязан к стоимости доллара. Все цены зафиксированы в американской валюте, хотя и платятся в гривнях. К примеру, квартира в Киеве, которая сейчас продается за 990 тыс. грн, – при курсе в 30 грн за доллар может подорожать до 1 млн 50 тыс. грн.