Кто зарабатывает больше всех: в Украине появились данных о размерах зарплат

В Украине средняя зарплата достигла 12 264 грн. По справочному курсу НБУ на 28 января, это 498,5 грн/$. При этом с декабря 2018-го по декабрь прошлого года средняя зарплата выросла на 16%, а реальная зарплата (если отнять рост цен) – на 11,3%.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2019 года. составила 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (по состоянию на 2019 год – 4173 грн)", – говорится в сообщении Госстата.

Самые большие зарплаты традиционно получают в Киеве – 18869 грн. При этом средняя зарплата по стране составила 12264 грн.

Зарплаты в Украине

Где самые высокие зарплаты:

Киев – 18869 грн;

Киевская обл. – 13259 грн;

Донецкая обл. – 13177 грн;

Николаевская обл. – 12833 грн;

Запорожская обл. – 12249 грн.

Где самые низкие зарплаты:

Черниговская – 8851 грн:

Кировоградская – 9450 грн;

Черновицкая – 9608 грн:

Ивано-Франковская – 9625 грн;

Тернопольская – 9651 грн.

При этом самая большая зарплата в таких сферах:

Финансовая и страховая деятельность – 22198 грн;

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 20360 грн;

Информация и телекоммуникации – 19634 грн;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 17534 грн;

Промышленность – 13652 грн.

Самые низкие зарплаты:

Временное размещения и организация питания – 7208 грн

Здравоохранение и предоставления социальной помощи – 8505 грн

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – 9412 грн

Образование – 9695 грн;

Операции с недвижимым имуществом 10093 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

В Верховную Раду внесли законопроект, который ограничивает зарплату народных депутатов до 9446 гривен.

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