Кто зарабатывает больше всех: в Украине появились данных о размерах зарплат

В Украине средняя зарплата достигла 12 264 грн. По справочному курсу НБУ на 28 января, это 498,5 грн/$. При этом с декабря 2018-го по декабрь прошлого года средняя зарплата выросла на 16%, а реальная зарплата (если отнять рост цен) – на 11,3%.
"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2019 года. составила 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (по состоянию на 2019 год – 4173 грн)", – говорится в сообщении Госстата.
Самые большие зарплаты традиционно получают в Киеве – 18869 грн. При этом средняя зарплата по стране составила 12264 грн.
Зарплаты в Украине
Где самые высокие зарплаты:
Киев – 18869 грн;
Киевская обл. – 13259 грн;
Донецкая обл. – 13177 грн;
Николаевская обл. – 12833 грн;
Запорожская обл. – 12249 грн.
Где самые низкие зарплаты:
Черниговская – 8851 грн:
Кировоградская – 9450 грн;
Черновицкая – 9608 грн:
Ивано-Франковская – 9625 грн;
Тернопольская – 9651 грн.
При этом самая большая зарплата в таких сферах:
Финансовая и страховая деятельность – 22198 грн;
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 20360 грн;
Информация и телекоммуникации – 19634 грн;
Профессиональная, научная и техническая деятельность – 17534 грн;
Промышленность – 13652 грн.
Самые низкие зарплаты:
Временное размещения и организация питания – 7208 грн
Здравоохранение и предоставления социальной помощи – 8505 грн
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – 9412 грн
Образование – 9695 грн;
Операции с недвижимым имуществом 10093 грн
Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.
В Верховную Раду внесли законопроект, который ограничивает зарплату народных депутатов до 9446 гривен.
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