Кто в Украине зарабатывает больше всех: названы самые выгодные специальности
О том, сколько в среднем зарабатывают украинцы
Где работать выгоднее
У кого самые низкие зарплаты
Средняя заработная плата в Украине в августе упала на 3% по сравнению с июлем. Теперь она составляет 11 446 грн. Если же сравнивать с августом 2019-го, то тогда средняя зарплата была на уровне 10 537 грн. Поэтому можно сделать вывод, что в целом за год зарплаты выросли на 8%.
Выгоднее всего работать в информационных технологиях. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
По данным августа 2020-го, больше всего платят украинцам, которые работают в сферах:
информации и телекоммуникации: 19 827 грн;
финансовой и страховой деятельности: 19 700 грн;
государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования: 16 802 грн.
В свою очередь одни из наименее оплачиваемых работников в сферах:
питания и временного размещения: 6 224 грн;
образования: 8 218 грн;
медицины: 8 490 грн.
Наименьшую среднюю заработную плату получают жители Черновицкой и Волынской областей. А наибольшую – в Киеве и Донецкой области.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.